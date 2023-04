En la tarde de este jueves, el dúo puertorriqueño lanzó en YouTube la canción, junto el video, y en apenas una hora al aire ya superó las 80.000 visualizaciones.

(Vea también: “Tú no eres Shakira ni yo Piqué”: Anuel AA estrenó canción… ¿con mensaje a Karol G?)

En uno de los versos que más llama la atención es cuando dice:

“Aunque borraste mi número sé que lo tienes en tu memoria. Sé que ese Instagram falso eres tú, bebé, mirando mis historias”.

Sobre eso, muchos lo han relacionado también con el comienzo de ‘TGQ’ la canción de Shakira y Karol G, justamente ex de Anuel AA, que dice:

“Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía me está’ viendo to’a las historias. Bebé, ¿qué fue? No pues, qué muy tragaíto’ ¿Qué haces buscándome el la’o Si sabes que yo, errores, no repito?”.

(Vea también: ‘Tiktoker’ se puso del lado de Karol G y le dio clase a revista GQ por distorsionar foto)

Además, sobre la frase de borrar el número de celular, también Karol G hace referencia en otra canción, pero esta vez en la de ‘Mami’ a dúo con Becky G:

“No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va… Conmigo no te equivoques

De lo tóxico que eres, no te quiero ver más […] No me llames, que mi número cambié; si quieres que te lo dé (dé) Llama, 1-800-jódete”.

En otra estrofa, incluso la letra hace referencia a que esa mujer a la que le dedican la canción ya está con otra persona y le ha dedicado varias canciones, tal como pasó con el álbum ‘Mañana será bonito’, que Karol G lanzó en este 2023.

(Vea también: Karol G admitió relación que la tiene “feliz de nuevo” y lo contó en canción de su álbum)

Esa parta de la canción dice:

“A veces cuesta más perdonar que pedir perdón

Si estas con él, ¿pa’ qué tú me dedicas una canción?

Es más, fueron dos, ni sé cómo te da ese cabrón

Y aquí yo sigo escribiéndote un poema en cursivo

En una carta que tiene tu nombre al la’o del mío

Te llené la casa de flores cien vece’ y no doy contigo?

Si va’ a llorarme muerto, ¿por qué no me amas vivo?”.

En este trino, un internauta encontró un referente que la nueva canción de Anuel AA toma de una de las que él hizo con la reguetonera, en el tiempo que fueron pareja.

Culpables (Anuel & Karol 2018)

Mi Exxx (Anuel & Wisin 2023) pic.twitter.com/Y8hpm2TUla — GiYE (@pirelaguille) April 20, 2023

Lee También

Letra de la nueva canción de Anuel AA con Wisin

Otros versos de la canción dicen:

Te vi con otro y miraste pa’l lao

Se ve que todavía me has pensa’o

Qué chimba, mami, yo no te he olvida’o

Aunque reconozco que yo fui el del foul

Aunque borraste mi numero sé que lo tienes en tu memoria

Sé que ese Instagram falso eres tú, bebé, mirando mis historias

Aunque tú y yo somos ex, eh-eh

No tengo problema de comerte otra ve’, eh-eh

Ya tenemo’ confianza, tú me llamas, bebé, eh-eh

No olvido toa’ las noche’ que tuve XXX, eh-eh

(Vea también: Le recuerdan a Karol G que aún conserva foto lanzada que se tomó con Anuel AA)

Baby, yo te extraño

Me muero de las ganas de verte

Y tu recuerdo me hace daño

Chingando en el carro, en la piscina, en la cama

Y también en el baño

Yo sé que to’ eso’ bellaqueos no se olvidan

Solo por un simple engaño

No me trates como extraño

Cuando tu quieras me llamas, yo te voy a buscar para bellaquear

Yo extraño demasiado ese cuerpo criminal

No me niegues que conmigo la pasabas brutal

Lo de nosotros es inmortal

Te veo con él y no me saluda’

Pero sé que tú quieres que te sacuda

Se te nota en la mirada la duda

Te quedas muda

Tú me deseas igual aunque te hagas la ruda