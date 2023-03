Karol G y Anuel AA confirmaron su ruptura en abril de 2020, pero la relación que tuvieron se ha vuelto a robar la atención de muchos, luego del lanzamiento del álbum de la colombiana.

La artista ha confesado que se sinceró al componer las canciones de ‘Mañana será bonito’ y que muchas de las letras le ayudaron a expresar sus sentimientos y etapas que atravesó los últimos dos años.

La reguetonera paisa confirmó que la catarsis que hizo con su producción le permitió abrirse otra vez al amor y en otra de sus canciones habría dado pistas de su nueva pareja.

Paralelamente, Anuel AA comenzó una relación con la también cantante conocida como Yailin, la más viral. Se casó con ella y esperan su primer bebé juntos. Por su parte, la rapera dominicana llamó la atención esta semana por un mensaje que publicó sobre la depresión, acompañado de la imagen de una mujer embarazada.

Sin embargo, este viernes, con el lanzamiento de su canción ‘Más rica de ayer’, los seguidores de ambos artistas han revivido muchos recuerdos y hay todo tipo de especulaciones.

¿Qué dice la nueva canción de Anuel AA?

Lo que más llaman la atención del lanzamiento del puertorriqueño son:

Él no ha podido hacer que tú pare’ de amarme

Te diste cuenta que no es fácil olvidarme

Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte

Por eso ni te juzgo, tú ni puede’ lastimarme

Si tú me perdona’, te perdona’ lo que hicimo’

Ustede’ no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimo’

Yo era un ignorante y manejarlo no supimo’

A vece’ lo que damo’ no es lo que recibimo’.

Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quiere’

Sigo siendo el nene y me escribe’

Tírame el DM, no pa’ estar peleando

Tú no ere’ Shakira ni yo Piqué.

Ese verso en especial ha sido asociado, justamente, a ‘TQG’, canción que lanzó Karol G junto a Shakira, y que también tenía partes dedicadas a su expareja, Gerard Piqué.

Otros fragmentos de la letra:

Bebecita, estás más rica que ayer

Te lo juré que me volvería’ a ver

Se ve que no te sabe querer

Conmigo te ve’ mejor que con él.

Él no te ama como yo y tú lo sabe’

Estoy orando que esa relación se acabe

Baby, mientras tanto ‘toy rulay en calle

Esperando que te escape’ y me llame’

Baby, te puso en mi contra, estás celosa

Te dejaste de esa lengua venenosa

Mami, tú y yo somo’ frikis, otra cosa

Tus punto’ débile’ yo los conozco.

Reacciones a la canción de Anuel AA

Los internautas han hecho todo tipo de especulaciones. Entre los memes algunos se lamentan por Yailin, pues consideran que el puertorriqueño no ha olvidado a la colombiana; aunque también hay opiniones sobre que puede ser puro ‘marketing’ y que Anuel está aprovechando la tendencia y viralidad de las mencionadas separaciones.

A esto último se le suma un video en el que Anuel hace bromas sobre ser ‘inolvidable’, luego del álbum de Karol G, en el que sale hasta Maluma, y que podría ser promoción para otra canción.

Anuel dedico eso para Karol G?

😢😞 pobre Yailin pic.twitter.com/5h3kfTRQT1 — Nofuejuan ✪ (@nofuejuan) March 3, 2023

prefiero al anuel trap que comercial , pero este verso es una locura 👹 pic.twitter.com/64ptm3vYQB — raul2blea (@raula2blea) March 3, 2023

Anuel le manda fuetazo a Karol g 🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️ pic.twitter.com/BUp0qLrj1i — Luinny Corporan (@Luinnycorporan) March 3, 2023

Curioso que cuando #TQG está teniendo bastante éxito, la disquera de Shakira que es la misma de Maluma y Anuel junte a estos dos para que se cuelguen de ese mismo éxito, porque seamos sinceros la polémica y el chisme vende bastante bien, tan así qué no importa nada, solo dinero💲 pic.twitter.com/nhjWgg14AO — Andrés Guillén 🫀🗡️🏳️‍🌈 (@andresguillen6_) March 3, 2023