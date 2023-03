La separación de Shakira y Piqué sigue generando controversia a nivel mundial. La barranquillera ha sido clara en dar a conocer lo que piensa sobre su fallida relación con el exjugador del Barcelona y padre de sus hijos Milan y Sasha. Lo ha hecho a través de canciones y de dos entrevistas que le ha brindado a la prensa española.

(Lea también: Clara Chía dejó de esconderse en redes y reactivó su Instagram; Piqué la sigue)

Claramente, para la intérprete de TQG no ha sido fácil llevar este proceso que se hizo público a nivel mundial. Sin embargo, pensando en el bienestar de sus hijos ha luchado por seguir adelante en su nueva vida como madre soltera.

Desde que se hizo pública la separación, Piqué se ha mostrado feliz con su nueva novia Clara Chía. La pareja ha sido captada por los paparazzis derrochando amor en los lugares públicos de Barcelona.

Aunque el futbolista no ha hablado directamente sobre lo que pasó con la colombiana, en algunas oportunidades sí ha enviado indirectas llenas de sarcasmo, evidenciando que la relación entre ellos no quedó en los mejores términos.

Recientemente, Shakira y Karol G lanzaron su canción TQG que, para muchos fanáticos, fue dirigida a sus exparejas Piqué y Anuel. Inmediatamente, los seguidores en redes estuvieron expectantes a la reacción del futbolista y el cantante.

La que realizó una curiosa acción después de eso y de la entrevista de colombiana con el periodista Enrique Acevedo donde afirmó que “hay un lugar reservado en el infierno para todas las mujeres que no apoyan a otras”, fue Clara Chía.

Según el portal Vanitatis, la joven de 23 años reactivó su cuenta de Instagram el pasado 1 de marzo. Allí tiene 174 seguidores y uno de ellos, por supuesto, es Gerard Piqué.

Con ese pequeño gesto, Chía estaría demostrando que no se esconde ante la colombiana después de las indirectas que ha lanzado sobre el nuevo romance de su ex. Por ahora, Clara mantiene su perfil privado y tan solo cuenta con 5 publicaciones.

(Vea también: “Yo compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse”: Shakira)

En las últimas horas, el periodista español Jordi Martin reveló que Piqué intentó atropellarlo con su automóvil a las afueras de la casa de sus progenitores, luego de haberle preguntado sobre su opinión de la última canción de Shakira y Karol G.

“Les cuento que viví un episodio muy desagradable con Gerard Piqué y Clara Chía y estuve a punto de ser atropellado… Es la primera vez que captamos a Clara Chía entrando a casa de los padres del futbolista. Quise preguntarles por la canción de Shakira… Ellos se limitaron solo a sonreír y a burlarse de la situación, me insultaban y hasta me hacían señas obscenas… Más tarde Piqué consiguió mi númeor de celular y me llamó diciéndome hasta de qué mal me iba a morir”, aseguró el paparazzi.