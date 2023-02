Entre las participaciones en la producción musical de la paisa se destaca justamente el dueto con su compatriota barranquillera.

El sencillo despertó las expectativas más altas al conocerse que la sigla significa “te quedó grande”, y que desde ya se asocian con las exparejas de las colombianas.

(Le puede interesar: Karol G está con alguien que la tiene “feliz de nuevo” y lo contó en canción de su álbum)

Y es que pese a que el álbum de Karol G estaba listo desde octubre de 2022, su lanzamiento se aplazó justamente para que la canción entrara en la narrativa de Shakira con sus más recientes lanzamientos, específicamente le funcionaba después de la exitosa ‘Sesión 53’ con Bizarrap.

Lee También

Canción de Shakira y Karol G: ‘TQG’

La colaboración entre las dos cantautoras, que ya se encuentra al aire, se esperaba desde hace tiempo e, incluso, se sabe que habían intentado lanzar un sencillo antes, pero ningún otro les pareció adecuado como este.

(Le puede interesar: ¿Por qué Shakira no había querido hacer una colaboración con Karol G?)

Karol G sabía que tenía una canción en la que estaba “soltando mucha rabia” y creyó que era el momento de contactarse con Shakira, justo cuando ella está cantando abiertamente sobre su separación de Gerard Piqué, luego de 12 años de relación.

Y su instinto no falló, según confesó, citada por The New York Times:

“Ella me dijo: ‘Dios mío, gracias. Esa letra es exactamente como me siento ahora mismo’”.

El diario añadió que fue allí cuando la barranquillera accedió y le dio su toque: “Completaron la canción juntas, y el tema final, una balada en clave menor con tintes de reguetón, bulle de solidaridad entre mujeres”.

Además, citada por Univisión, la artista urbana confesó que pasaron 16 horas seguidas en el set de grabación durante los 5 días que duró la grabación del video porque Shakira es muy perfeccionista, pero a ella no le importaba soportar el intenso ritmo de trabajo de la barranquillera.

Aquí puede escuchar la canción completa:

Con esta imagen compartida hace unos días confirmaron la colaboración:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)

(Le puede interesar: Shakira y Karol G dieron abrebocas de su canción con video en Times Square de Nueva York)

Nuevo álbum de Karol G: ‘Mañana será bonito’

Hablando de parejas que ya no están, otro de los sencillos que tendrá la producción será ‘Gucci los paños’, con el que se niega a volver con un exnovio y no podía hacerlo de otra manera que con un estilo mexicano. Así lo contó en una charla con el periodista de NYT:

“Si vamos a hacer una canción con el corazón roto que tiene que sonar muy brava; para mí, hay que usar sonidos mexicanos”.

En una publicación reciente, Karol G expuso que, además de las canciones que ya lanzó con Romeo Santos y con Maldy, su producción más reciente también tiene los sonidos de Quevedo, Justin Quiles y Ángel Dior, Bad Gyal y Sean Paul, Sech; y con Carla Morrison hizo el ‘single’ que le da nombre al disco y del que ya presentó la carátula y dio otros adelantos en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)

(Vea también: “¿Qué haces buscándome?”, y más frases de Shakira, con Karol G, contra Piqué y Clara Chía)