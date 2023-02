Pocas horas después del lanzamiento del disco, varias canciones tienen miles de reproducciones. Hasta ahora, la más exitosa es el dueto que hizo con Shakira, que en solo once horas alcanzó 11 millones de visitas en YouTube, plataforma que también tiene el ‘single’ como tendencia #1 en música.

Pero el álbum está compuesto de otros momentos que atravesó Karol G, después de confirmar su ruptura con Anuel AA en abril de 2020. Muchas de sus composiciones ya pasaron por esa ‘tusa’ y otras revelan que esa relación está superada y que le está dando otra oportunidad al amor.

En una reciente entrevista, la exitosa reguetonera, que recientemente dio un gran espectáculo en el Festival Internacional de Viña del Mar, confesó que una de las canciones revela cómo comenzó a abrir su corazón.

‘Cairo’, canción de Karol G que revela su situación sentimental

Después del diálogo que tuvo con la colombiana, The New York Times lo resumió así: “En ‘Cairo’, se reprende a sí misma por el hecho de que la aventura de una noche que había planeado haya desembocado en un afecto real: ‘No estoy enamora’ pero falta poquito… yo sé que me falta poquito’, canta.

Y el diario estadounidense lo entendió bien, pues ella le confirmó que alguien llegó a su vida a alegrar sus días:

“¡Eso pasó de verdad! Yo no quería enamorarme de nuevo. No voy a intentar construir mi vida personal con nadie. Pero la vida acaba de traer a alguien a mi vida que es como sentirme feliz de nuevo, por lo que quería compartir momentos con otra persona de nuevo”.

Además, los seguidores de la artista han comenzado a especular que en otra de las canciones dio pistas de que esa persona sería Feid, con quien se le viene relacionando hace varios meses.

¿Qué dice la letra de ‘Cairo’, de Karol G?

No sé si es el alcohol

Lo que me tiene confesando esto

Que estoy sintiendo desde hace rato

Sé que el amor no estaba en el contrato

Pero te pasa igual, yo te lo noto también

Juré que no me iba a coger de ningún culito

Y aquí me tienes hablándote bonito

Mis amiga’ me dicen que eres medio perrito

Lo de bandido, fresco, yo te lo quito

Dije que solo sex… una vez, no repito

Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito

No estoy enamora’ pero falta poquito

Yo sé, que me falta poquito.

Me tiene diciéndole “Amor”, tratándolo tierno

No me gustaba dormir con nadie

Ahora si no es con él a mi lao’ no me duermo

Yo que solo quería una noche

Para quitarme las ganas que le tengo

Aquí estoy siempre para lo que necesite

Y cuidándolo cuando está enfermo

No sé que me ha pasao’

El encule me ha ganao’

Por ti no tengo ganao’

A todo’ los he alejao’, sí

En visto los he dejao’, sí

No quiero saber de ninguno más

Me siento bien con lo que tú me das

Te quedas o te vas, ya tú verás

Así presentó en noviembre de 2022 su canción y por qué eligió Egipto y el nombre de su capital para expresar su sentimiento:

Finalmente, Karol G le transmitió al medio que se siente plena y que el hacer este álbum y contar allí todos sus sentimientos le ayudó a sanar y que está dispuesta a disfrutar la nueva etapa de su vida; además, “haciendo dinero como deporte”, como dice uno de sus versos del dueto con Shakira.

“Eso fue algo nuevo que aprendí con este álbum”, continuó. “Iba a estar muy brava por el amor y todo eso. Y al final del álbum, vuelvo a sentirlo. Antes lo odiaba y ahora lo vuelvo a amar. Así que vamos a estar abiertos a eso”.

Esta es la canción, que se estrenó hace 3 meses, y ya tiene 113 millones de visitas: