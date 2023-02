Según un comunicado de la productora Universal, se trata de una canción que cuenta “la apasionante historia del final de una relación”.

“Da vida a una noche cautivadora donde una pareja admite su innegable química a la vez que aceptan que no están destinados a estar juntos”, señaló.

Aunque muchos pensaban que la nueva canción de la paisa sería con Shakira, y que saldría el día del cumpleaños de la barranquillera, la colaboración entre ellas seguiría aplazándose.

La intérprete de ‘Tusa’ ya intentó cantar junto a ‘Shaki’, pero el equipo de la atlanticense no quiso. No obstante, no se descarta un próximo tema juntas.

Sobre su nuevo álbum ‘Mañana será bonito’, Karol G indicó: “Es una frase que me repetía a mí misma cuando nada se sentía bien. Es decir, estaba pasando por el mejor momento de mi carrera, pero personalmente estaba muy desconectada de mí misma”.

‘X si volvemos’, nueva canción de Karol G con Romeo Santos

En este video se puede escuchar el tema de la paisa y el ‘Rey de la bachata’ y a debajo se encuentra la letra completa: