Mientras llega su esperado ‘Mañana será bonito’, Karol G lanzó este 2 de febrero el que seguro será un nuevo éxito: “X si volvemos”, una canción en la que por primera vez la acompañan ‘The King of Bachata’, Romeo Santos, y que habla de los destellos de una pasión que prevalece incluso cuando la ruptura amorosa es inminente.

La pieza que fue producida por Ovy on the drums y compuesta por Karol G, Romeo y Kevyn Mauricio Cruz, “da vida a una noche cautivadora en la cama donde una pareja admite su innegable química a la vez que aceptan que no están destinados a estar juntos”, cuentan los voceros de la casa disquera.

Y es que mientras cantan “Con eso nos vamos, pero antes de irnos vamos hacerlo por última vez, bebé, que en el amor no, pero en la cama nos entendemos”, se percibe un ritmo contagioso y la versatilidad de la artista al incursionar en distintos géneros musicales y al compartir estudio de grabación con grandes hitos de la música.

Además, y ante las dudas de los fans, sí, “X si volvemos” hará parte del cuarto álbum de La Bichota, pues así lo anunció ella misma a través de un video corto en el que, actuando como protagonista, llama a un servicio atendido por niños y a través del cual termina indicaciones para ser feliz. Una escena conmovedora que se constituye en la digna representación de un tiempo difícil e íntimo que vivió hace poco la artista y en que solía repetirse: “Mañana será bonito”.

“X si volvemos” es el primer lanzamiento de Karol en 2023, después de un 2022 impactante en el que su sencillo “Cairo”, superó los 100 millones de reproducciones en Spotify, logrando ser su canción número 36 en alcanzar este logro, también recibió certificación 3x platino en EE.UU de RIAA; sin contar con que antes de eso, “Gátubela” acumuló más de 200 millones de reproducciones en Spotify. Más allá de su éxito en streams, la superestrella obtuvo la gira norteamericana más taquillera de una artista Latina en todo los tiempos y clasificó en la lista de Pollstar de las 10 giras más exitosas en el mundo con su “$trip Love Tour”.