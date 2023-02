Karol G se alista para la presentación de su nuevo trabajo musical en el que tendrá la colaboración, entre otros artistas, del estadounidense Romeo Santos en una de sus nuevas canciones.

Esta foto sirvió como parte de esa promoción, con la intención de crear la expectativa sobre su labor. No obstante, la antioqueña recibió una dura pulla por la imagen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)

“Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorecen en nada. Se le ve una barriguita y ahora no es que me caigan pues es mi humilde opinión”, escribió una persona.

Karol G, de quien se confirmó que trabajará junto a Shakira, salió al paso de ese comentario y puso sobre la mesa una aspecto que no dejó pasar desapercibido sobre ese cuestionamiento en su contra.

Lee También

Karol G dio cara por su “barriguita” en una foto y explicó realidad de su cuerpo

La cantante colombiana de reguetón le contestó desde su cuenta personal de Instagram a la persona que le hizo el comentario sobre cómo se veía en la fotografía promocional.

“Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas”, respondió.

Karol G, cuyo nombre real es Carolina Giraldo, se plantó sobre el cuestionamiento a su apariencia y, de paso, dio una justificación en tono jocoso en la que recordó cuando le dieron un perro caliente en la calle.

“No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues es mi cuerpo y es así. Entonces para qué buscar que me quede diferente si es así y la barriguita fue por el ‘hot dog’ que me regaló alguien en estos días en un ‘show'”, aseguró frente a la crítica.

La intérprete de ‘Provenza’ asumió la realidad sobre su abdomen y dejó una advertencia para quienes esperan verla esbelta, como sucedió con el comentario despectivo sobre ella.

“Hace mucho no estaba tan juiciosa con el ejercicio así que puedo decir que en otro momento cuando no [tenga actividad física] va a poder verse más grandecita todavía”, reconoció.

(Lea también: La triste historia familiar del niño que protagoniza video de Karol G)

Precisamente, para poner su caso como ejemplo, hizo una reflexión acerca de ese tipo de ataques sobre su aspecto para que sus seguidores no dejen que los afecten en su autoestima.

“Nunca dejen que comentarios como estos distorsionen la forma hermosa de cómo se ven. Todos los cuerpos son diferentes. Todos son bonitos tal y como son. Qué chimba la diversidad más allá. Qué lindo es ver lo real y no lo efímero. Gracias, de verdad, a las personas que lo hacen”, escribió.

La artista finalizó su reflexión con una pregunta para los críticos sobre si han pensado en las personas que están “viviendo cosas difíciles” y “pasando reales necesidades” como para darle prioridad a “una celulitis, una arruga o un gordito normal”.

Esta fue la respuesta con la que la artista antioqueña se le plantó a la persona que la cuestionó por cómo se ve su cuerpo en una fotografía.