Hasta hace apenas unos minutos, Shakira no había dado alguna pista de su celebración de cumpleaños número 46. La cantante colombiana inició muy temprano su día llevando, en su carro, a sus hijos Milan y Sasha al colegio. Mientras tanto, decenas de fanáticos se congregaban a las afueras de su casa en Barcelona para entregarle regalos, pasteles y cantarle sus canciones favoritas.

Ahora, en altas horas de la noche en la ciudad española, la intérprete de Waka Waka se asomó por el balcón de su residencia para saludar a los fanáticos que la seguían esperando y agradecer por su apoyo. En el video, Shakira envió besos a cada uno de ellos, bailó y no dejó de sonreír.

Shakira bailó vallenato en su cumpleaños

Shakira también salió de su residencia para saludar, personalmente, a sus fanáticos que le repetían, cada que podían, su admiración por ella. “Los amo mucho, gracias por todo”, dijo la cantante entre sonrisas y lágrimas. La artista no evitó sonreír y sorprenderse al escucha que varios visitantes le cantaron la canción del colombiano Peter Manjarrés, Que Dios te bendiga.

Contrario a lo que muchos pensaban, la cumpleañera no habría hecho una celebración muy lujosa o grande para festejar sus 46 años. Aunque hasta el momento no se han conocido en detalle las actividades que realizó durante el día, la vestimenta con la que salió a saludar a sus fans dejó claro que su prioridad sigue siendo la comodidad. Como se ha mostrado los últimos meses, Shakira lució ropa deportiva de color negro y una gorra de la lujosa marca italiana Dolce & Gabbana, que no pasó desapercibida.

Shakira lució una lujosa gorra en su cumpleaños

Según la página oficial de la marca de moda, una gorra deportiva, o de beisbol como ellos le llaman, se encuentra a partir de los 390 euros, casi dos millones de pesos colombianos. Aunque ahí no se evidencia el diseño que lució hoy la colombiana para celebrar su cumpleaños, sí se aprecia ese mismo modelo en otras páginas que la ofrecen, la más económica alcanza los tres millones de pesos colombianos.