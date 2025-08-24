En una conmovedora entrevista en el programa ‘Los Informantes’, de Caracol Televisión, el reconocido humorista colombiano José Ordóñez abrió su corazón y compartió por primera vez detalles desgarradores de su infancia, marcada por el abuso y el abandono.

(Vea también: Actor mexicano terminó robado y en hospital tras salir de rumba en Bogotá: “Te pueden matar”)

Durante décadas, Ordóñez guardó en silencio el trauma de haber sido abusado a los 9 años, un secreto que cargó con miedo y vergüenza, y que ahora revela con el propósito de sanar y conectar con quienes han vivido experiencias similares.

En el mencionado espacio, el humorista confesó que su talento para hacer reír nació de transformar el dolor de una infancia marcada por el maltrato y la soledad. “Era un niño maltratado y solitario que transformó su dolor en chistes”, afirmó, recordando cómo, desde pequeño, se sentía diferente a los demás.

Lee También

El relato de su infancia es particularmente estremecedor. Ordóñez creció en un entorno donde no encajaba, incluso dentro de su propia familia. “Mi papá y mi mamá creían que yo estaba loco, que les nació un hijo raro. Mis hermanos tenían capacidad de asociación, jugaban y tenían amigos… yo no tenía amigos. Siempre fui un niño debajo de una mesa jugando con palos y piedras y creaba mis historias debajo de la mesa”, narró.

Este aislamiento se agravó cuando, a los 9 años, fue víctima de abuso por parte de los hijos de una familia vecina. Por primera vez, Ordóñez decidió romper el silencio que mantuvo durante décadas.

“A mí me decían: ‘Usted por qué no estudia, por qué no sale adelante’. Yo tengo hasta segundo de bachillerato, no tengo más estudio. Yo decía ‘no, a mí me violaron cuando tenía 9 años, mi madre me golpeó, mi padre me abandonó’”, recordó en el programa.

Acá, el momento en el que habló de ello (minuto 3:26):

Este trauma, junto con el abandono de su padre a los 16 años, dejó profundas huellas en Ordóñez. Sin embargo, su capacidad para comprender el dolor ajeno se fortaleció a partir de sus propias experiencias.

“Yo puedo entender al niño de la calle, al niño maltratado, porque puedo entender a las personas que fueron víctimas de violencia sexual cuando eran niños, yo las entiendo y conozco sus vacíos porque yo estuve ahí”, expresó con empatía, mostrando cómo su sufrimiento lo ha conectado con las luchas de otros.

¿Cómo se dañó el matrimonio de José Ordóñez?

La fama, que llegó como un torbellino, no trajo la felicidad que Ordóñez esperaba. Por el contrario, lo llevó a cometer errores que aún lo persiguen. “Me convertí en una persona orgullosa y quería cobrarle venganza a todas las personas que me humillaron”, admitió.

En su juventud, el humorista reconoció que no era atractivo ni exitoso con las mujeres, pero la fama cambió esa dinámica: “Yo no era atractivo ni me iba bien con las mujeres”.

Sin embargo, con el éxito llegaron las tentaciones: “Yo ya no corría detrás de las mujeres, las mujeres corrían detrás de mí. Pero fui más peligroso que mi abuelo y mi papá, porque mi abuelo no tenía ni plata ni fama, ni mi papá la tenía. Yo tenía el mundo a mis pies y volví trizas mi hogar, la vida de mis hijos… todo”.

El costo de sus decisiones fue devastador. Ordóñez abandonó a su esposa Yasmith y a su hija de 7 años, y fue infiel en múltiples ocasiones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Ordonez (@mundojoseordonez)

La caída fue aún más dura cuando, luego de perderlo todo, se enfrentó a la precariedad: “Recuerdo un día, mi hija recién nacida y no tenía cómo darle para un tetero después de tenerlo todo. Fui a la tienda para que me fiaran una panela y una bolsa de leche”. Esta experiencia marcó un punto de inflexión en su vida, llevándolo a reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones.

Con el paso de los años, Ordóñez pudo recuperar su hogar y hoy en día cuenta su historia de vida para que las personas que lo siguen no cometan los errores que él cometió en su momento.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.