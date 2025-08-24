El artista mexicano relató en el programa ‘La red’, de Caracol Televisión, el difícil episodio que vivió en Bogotá luego de una salida nocturna que terminó en un nuevo caso de hurto en la capital del país.

Según contó, fue víctima de un millonario robo y de una posible intoxicación con sustancias desconocidas, lo que lo dejó inconsciente y con graves golpes en su cuerpo. Andrés de la Mora, reconocido por su participación en varias producciones de televisión y plataformas digitales, se encontraba en la capital colombiana por compromisos laborales.

Durante su estadía decidió usar aplicaciones de citas, en las que conoció a una mujer con la que hizo “match” y a quien invitó a salir junto con un amigo.

“Hago match con una de esas chicas y le digo: ‘Oye, voy a salir con mis amigos, lleva una amiga, y vamos a rumbear todos y nos conocemos’. Esta chica viene, nos vamos de rumba por la 85 y lo que pasa es que estamos rumbeando”, relató en el programa.

La noche parecía transcurrir con normalidad en la reconocida zona rosa de Bogotá, pero todo cambió alrededor de las tres de la mañana, cuando Andrés sugirió continuar la fiesta en un “after party”. Sin embargo, las dos mujeres propusieron otra opción:

“Les dije: ‘Vamos a un after’, y ellas dijeron: ‘No, por qué más bien no vamos a tu hotel’. Y dije: ‘Bueno’. No pasaron ni 10 minutos y de un segundo a otro amanezco en una cama de un hospital”, aseguró en el mismo espacio.

¿Qué le pasó a Andrés de la Mora?

El actor explicó que despertó un día y medio después en un hospital, completamente desorientado, con golpes en su cuerpo y sin recordar nada de lo que ocurrió desde el momento en que llegó con las mujeres al hotel.

“Mi mánager me dice: ‘Estas chicas que conociste te drogaron y te roban’. Luego me doy cuenta de que mi amigo estaba todo golpeado en la cara”, relató visiblemente afectado.

Desde el punto de vista médico, los profesionales que lo atendieron no pudieron establecer con certeza cuál fue la sustancia que le suministraron. En Colombia, este tipo de casos suelen asociarse al uso de escopolamina o benzodiacepinas, que son comúnmente empleadas por bandas criminales para neutralizar a sus víctimas.

Además de los golpes y el trauma emocional, Andrés sufrió un robo cercano a los 10.000 dólares entre efectivo, dispositivos electrónicos y movimientos fraudulentos en sus tarjetas bancarias.

“Me robaron el laptop, el celular, dinero en efectivo, hicieron movimientos en tarjetas y más. En total fueron como 1’200.000 en efectivo, el computador sí me dolió, porque me salió como en 4.000 dólares, el celular… y los movimientos en tarjetas, unos cuatro como de 1.000 dólares cada uno”, explicó.

El actor aseguró que lo más doloroso fue la pérdida de su computador personal, ya que allí guardaba información de trabajo importante y material creativo de varios proyectos.

El testimonio de Andrés de la Mora revive la preocupación por los casos de turistas y ciudadanos que son víctimas de robos con sustancias químicas en Bogotá y otras ciudades del país.

En muchos de estos episodios, las víctimas suelen perder la conciencia en cuestión de minutos, lo que facilita el hurto de pertenencias, tarjetas y claves bancarias.

Las autoridades han advertido que las aplicaciones de citas, como Tinder, Bumble o similares, se han convertido en herramientas usadas por delincuentes para captar a potenciales víctimas, principalmente hombres que buscan encuentros sociales o románticos.

