Una grave denuncia fue hecha por una joven llamada Carolina, una ‘influenciadora’ de 21 años, quien aseguró haber sido víctima de un secuestro exprés la noche del jueves 17 de julio, luego de salir de fiesta en la reconocida Zona T de Bogotá.

De acuerdo con el relato de la creadora de contenido, todo ocurrió después de asistir a un evento de Red Bull junto a sus amigas. Más tarde, se dirigieron a una discoteca ubicada en la calle 85, donde permanecieron hasta aproximadamente las 10:50 p. m. Carolina explicó que normalmente solicita transporte a través de aplicaciones móviles por seguridad, pero esa noche, por estar apurada, decidió abordar un taxi que se le acercó y le ofreció el servicio directamente.

La joven afirmó que, al subir al vehículo, indicó la ruta al conductor sin notar nada sospechoso al principio. Sin embargo, minutos después, el taxista comenzó a desviarse de las vías principales y tomó caminos oscuros y poco transitados. La situación se tornó más alarmante cuando detuvo el vehículo para permitir que dos hombres más se subieran, acorralándola dentro del automóvil.

“Se metieron dos personas al taxi, uno por un lado y otro por el otro lado. Me golpearon la cabeza, me la bajaron y me cubrieron con la chaqueta”, explicó la joven.