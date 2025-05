Este viernes 9 de mayo, la creadora de contenido bogotana conocida en redes sociales como @_malejaa compartió con sus seguidores un difícil episodio que vivió recientemente: fue víctima de un robo mientras su carro estaba estacionado en una zona de la ciudad que frecuentaba con tranquilidad.

A través de un video publicado en sus plataformas, la ‘influencer’ relató que dejó su vehículo frente a un establecimiento comercial donde ya había estado antes sin inconvenientes. Incluso mencionó que el lugar contaba con la presencia de un vigilante informal, lo que le generaba cierta confianza.

“Había más carros y siempre veía a este señor que cuida la zona. Nunca me había pasado algo, y eso que mi carro no es lujoso”, comentó.

Sin embargo, esa sensación de seguridad se desmoronó cuando descubrió que delincuentes rompieron el vidrio del asiento del copiloto y sustrajeron varios objetos de valor que tenía dentro del vehículo. Entre lo robado, mencionó dinero en efectivo, documentos personales, unas gafas de realidad virtual tipo “Meta” y otros elementos importantes para su trabajo.

El hurto tuvo un fuerte impacto emocional para la ‘influencer’, quien aseguró que ese dinero estaba destinado a terminar el montaje de su cuarto gamer, un proyecto con el que buscaba elevar la calidad de su contenido en redes sociales.

“Había invertido en varias cosas para mejorar mi espacio, pero ese dinero que se llevaron era lo que faltaba para completar el cuarto”, lamentó.

Visiblemente afectada, @_malejaa explicó que el golpe no solo fue económico, sino emocional. Como madre cabeza de hogar, expresó la dificultad que representa asumir sola la responsabilidad del sustento, atender a su hijo y, además, invertir en sus sueños profesionales.

“Es muy duro. Estoy sola, no tengo una familia que me apoye económicamente, y esto me obliga a aplazar proyectos que para mí significaban mucho. Me duele”, reflexionó.

A pesar de todo, se mostró agradecida de que la situación no haya sido más grave, ya que el vehículo no fue robado, y afirmó que no cancelará sus planes, aunque estos deban esperar un poco más. “Esto pasó para enseñarme que hay cosas internas que aún debo sanar. Y lo haré”, concluyó.

La joven también agradeció a quienes se preocuparon por su bienestar tras el incidente y reiteró que continuará compartiendo su proceso de crecimiento personal con sus seguidores.

