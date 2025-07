La concejal Diana Diago encendió las alertas frente a la creciente ola de robos de celulares en Bogotá y cuestionó con dureza la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán, señalando una preocupante disminución en los operativos contra el comercio ilegal de estos dispositivos.

¿Cuáles son las localidades con más celulares robados?

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad, en los primeros seis meses del año se han reportado más de 15.000 celulares robados, lo que representa un promedio de 87 hurtos diarios en la capital del país.

Las localidades con mayor número de casos son:

Chapinero 1.631. Suba 1.593. Engativá 1.458. Usaquén 1.431. Kennedy 1.279 .

Estas cifras revelan que el problema no solo es grave, sino que se concentra en zonas clave de la ciudad.

Para la concejal Diago, el fenómeno se ha salido de control y refleja una preocupante falta de liderazgo por parte de la administración distrital. “Los criminales hacen lo que quieren en Bogotá. No hay control, no hay autoridad. La delincuencia avanza con tecnología, mientras el Distrito se queda rezagado”, afirmó. Además, señaló que los canales de denuncia no han sido optimizados, lo cual afecta directamente la capacidad de reacción de las autoridades frente a estos delitos.

Uno de los aspectos más críticos expuestos por la cabildante tiene que ver con el bajo índice de recuperación de equipos robados. De los más de 15.000 casos registrados este año, solo se han recuperado 2.452 celulares, es decir, apenas un 15 % del total. Según Diago, esta cifra evidencia el fracaso de la estrategia de seguridad implementada por la administración Galán.

Más preocupante aún es el desplome en los operativos contra el comercio ilegal de celulares. Mientras en 2021 se hicieron 123 operativos, en 2022 fueron 230 y en 2023, 126. Con la llegada de Galán al Palacio Liévano, la cifra cayó drásticamente: en 2024 se hicieron apenas 54 operativos, y en los primeros seis meses de 2025, tan solo 16.

“Bogotá no camina segura. Los operativos se desploman mientras la delincuencia se fortalece. ¿Y qué hace Galán y su secretario de Seguridad?”, se preguntó la concejal, visiblemente indignada.

Ante este panorama, Diana Diago envió un derecho de petición a la Secretaría de Seguridad para obtener información detallada sobre el hurto de celulares y la respuesta institucional frente al problema. Para ella, resulta inconcebible que, mientras los bogotanos viven con miedo y los delincuentes se toman las calles, las autoridades bajen la guardia y no refuercen los controles.

La concejal también recordó una de las frases del entonces candidato Galán, quien afirmaba que “la culpa no puede seguir siendo de la víctima, la responsabilidad es del Estado”. Hoy, asegura Diago, esas palabras deben traducirse en hechos concretos y no en discursos vacíos.

Diago le exigió al alcalde Galán que tome medidas urgentes y localizadas frente al problema, y advirtió que la ciudadanía no puede seguir a merced de la delincuencia: “Mientras los delincuentes caminan seguros, los bogotanos viven con miedo. Es hora de actuar con responsabilidad y determinación”.

La denuncia de Diana Diago busca no solo visibilizar una problemática creciente, sino también instar a las autoridades distritales a asumir con seriedad el reto de garantizar la seguridad ciudadana, especialmente frente a un delito tan común y cotidiano como el robo de celulares.

