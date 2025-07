La Media Maratón de Bogotá (mmB), uno de los eventos deportivos más emblemáticos de Colombia y América Latina, ha consolidado su prestigio como una de las competencias atléticas más destacadas del mundo.

Desde su primera edición en el año 2000, esta carrera ha recorrido un camino de 25 años, atrayendo a más de 945.000 corredores de más de 40 países y consolidándose como un referente del turismo deportivo en la capital colombiana.

En su edición inaugural en el año 2000, el mexicano Armando Quintanilla se alzó con la victoria en la categoría masculina, registrando un tiempo de 1:04:20. En la categoría femenina, la ecuatoriana Martha Tenorio se convirtió en la primera campeona con un tiempo de 1:12:07.

Estos triunfos marcaron el inicio de una competencia que, aunque ha sido dominada por atletas africanos en las últimas décadas (especialmente de Kenia y Etiopía, con 27 y 8 títulos respectivamente), ha visto a pocos latinoamericanos en lo más alto del podio.

¿Cuántos colombianos han ganado la Media Maratón de Bogotá?

Solo un colombiano ha ganado la mmB en su historia: José Alirio Carrasco, quien se impuso en la categoría masculina en el año 2003 con un tiempo de 1:04:23. En cuanto a las mujeres, no se registran victorias de colombianas en la categoría femenina.

¿Cuándo y cómo será la mmB?

La edición número 25 se llevará a cabo el próximo domingo 27 de julio. Este evento, que reúne a más de 42.000 corredores de 44 países, se ha consolidado como una de las competencias atléticas más prestigiosas del mundo, ostentando desde 2009 el sello Platinum Label de World Athletics, el máximo reconocimiento a la calidad organizativa y técnica.

Para este año, la competencia tendrá salida y llegada en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, específicamente en la Plaza de Eventos, sobre la Carrera 60, entre las calles 53 y 63.

La carrera ofrece dos distancias: los 21K, la prueba reina para corredores experimentados, y los 10K, ideales para aficionados y quienes buscan iniciarse en el ‘running’.

La salida de los 21K está programada para las 8:30 a.m., dividida en categorías como abierta (18-39 años), veteranos (40-49 años), plus (50+ años) y silla de ruedas. Los 10K comenzarán a las 10:00 a. m., con categorías que incluyen menores (14-17 años), juvenil (18-19 años), abierta (20-39 años), veteranos (40-49 años), plus (50+) y silla de ruedas.

Los 21K parten desde el Parque Simón Bolívar, recorren la calle 53 hasta el Park Way, pasan por la Carrera 19, la calle 26, la Carrera Séptima, la calle 72, la Carrera 15, la calle 92 y retornan por la avenida NQS y la calle 63.

Por su parte, los 10K atraviesan la calle 53, la Carrera 66a, la calle 44 y la Carrera 27, con giros en U que llevan de vuelta al parque. La altitud de 2.600 metros sobre el nivel del mar representa un desafío adicional, exigiendo una preparación estratégica para optimizar el rendimiento.

Del 24 al 26 de julio se llevará a cabo Expomedia en el pabellón 3 de Corferias, una feria deportiva de entrada libre (8:00 a.m. a 7:00 p.m.) donde los participantes recogerán su kit, que incluye una camiseta Adidas, número con chip, medalla, bolsa oficial, regalos de patrocinadores y más.

