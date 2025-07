En redes sociales circula el video del momento en que un hombre es sacado a la fuerza de un centro comercial, en el occidente de Bogotá. Según las primeras versiones de los hechos, el sujeto intentaba agredir a una mujer que trabaja en uno de los locales comerciales.

De acuerdo con la cuenta Colombia Oscura, en la red social X, la mujer, empleada en un local de telefonía, fue acosada y amenazada por el hombre en su lugar de trabajo.

(Vea también: Conductor se subió al andén y chocó carros en Bogotá: solo unas mujeres intentaron detenerlo)

Según un testigo, la mujer le entregó al sujeto un volante con promociones que incluía su número de teléfono, con el fin de brindarle asesoría, sin imaginar que terminaría siendo víctima de acoso a través de mensajes de texto, en los que él la invitaba a salir.

Lee También

Ante la negativa de la mujer, el hombre presuntamente se presentó en el local para insultarla. De acuerdo con testimonios citados por la cuenta mencionada, también habría llegado a agredirla físicamente, lo que motivó la presencia de la Policía en el lugar.

(Vea también: Preocupación por cementerios en Bogotá: servicios funerarios tendrían lápida encima para funcionar)

En las imágenes también se observa que el hombre fue retirado a la fuerza del centro comercial y que opuso resistencia, llegando incluso a agredir a los uniformados, entre ellos, a una policía. Testigos aseguraron que el atacante mostraba signos de alteración.

“Señor agente, ya. Yo no voy a hacer nada, yo voy a dejar que me lleven porque ya me puso las esposas. Déjeme sentar, mire que me está oprimiendo el cuello”, se escucha decir al hombre en las grabaciones que se han difundido ampliamente en redes sociales.

Lee También

Según Infobae, la Policía Metropolitana confirmó que el sujeto fue “soez y amenazante” contra la mujer, y que su captura se dio “por violencia contra servidor público y amenaza”.

Mientras tanto, de acuerdo con el mismo medio, se dio inicio a una investigación para esclarecer los hechos y establecer la presunta responsabilidad del hombre en las agresiones. Por ahora, se desconoce si la mujer ha interpuesto una denuncia formal en su contra.

* Pulzo.com se escribe con Z