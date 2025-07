Un lamentable caso de violencia contra la mujer se reportó en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. Allí, una joven de 25 años fue atropellada por un vehículo particular que, según contaron algunos testigos en ese momento, era conducido por su expareja, quien cometió el grave ataque y se dio a la huida en del sitio a toda velocidad y sin importarle el estado de la víctima.

Los hechos ocurrieron exactamente en el barrio Boitá, la noche del pasado martes 24 de junio. Ese día, el señalado responsable fue muy insistente en concretar una cita con la mujer, hasta que lo logró. La joven aceptó una invitación para verse con el sujeto en horas de la noche y ver juntos un partido de fútbol.

En una entrevista con el programa ‘Mañana Express’, del Canal RCN, Caroline, la mujer afectada por ese hecho violento de género, comentó que recibió 18 heridas en su cuerpo y que, pese a la atención y ayuda de los galenos, no sabe cuándo volverá a caminar.

La víctima señaló que fue arrollada por su exesposo, quien “echó reversa y la atropelló”, en medio de una riña de pareja que se dio en plena calle y a altas horas de la noche. Caroline mencionó que son pocos los recuerdos que tiene del momento, aunque son bastante espeluznantes: “De lo único que me acuerdo es de las luces de reversa y ya. El carro me chupó y me arrastró dos cuadras”.

Con tristeza y preocupación, la mujer expresó que no es la primera vez que sobrevive al ataque de su expareja, un hombre con conductas violentas y que desde siempre la había agredido: “Él me acosaba, me perseguía, me escribía, me insistía, me decía cosas que me hacían sentir culpable y yo resultaba hablando con él”.

Caroline señaló que se trató de “violencia física y mental” sistemática, pues ella ya había alertado a las autoridades hace 3 meses de que su vida estaba en riesgo por las agresiones y amenazas contra su vida, aunque lamenta que su denuncia quedó en un papel y no contó con la protección pertinente de las autoridades.

Reveló otro duro episodio, ya que hace un tiempo el mismo hombre la atacó con una piedra y por poco acaba con su vida. “Me pegó con un ladrillo, que donde yo no hubiera puesto el brazo, me lo pega en la cabeza y hasta me mata”, dijo entre lágrimas la mujer al programa citado.

A pesar de que el agresor había sido denunciado, seguía hostigando a Caroline hasta el día en el que arrolló con el carro por más de 20 metros, ante la mirada atónita de vecinos y amigos de la joven.

“Me pegó un puño en la nariz y yo le dije a mis amigas que llamaran a la Policía y yo me le hago atrás del carro para que no se vuele”, recordó la víctima.

El hecho de violencia fue catalogado por Caroline como un ataque de “celos”, porque ella no quería “volver con él” y esa decisión determinó el brutal ataque: “Estoy en la negativa desde principio de año que no quiero y no quiero continuar con esa relación”.

A la víctima le preocupa que el sujeto presenta antecedentes por agresiones personales, violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, aunque no aceptó los cargos por este ataque. Hoy ese hombre está tras las rejas, pero pide ayuda para ella y su familia, pues teme que tome represalias contra ellos próximamente.

