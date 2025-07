Andrés Ricci, empresario y pareja sentimental de Luz Mery Tristán, fue hallado culpable del delito de feminicidio agravado y condenado a 45 años y 7 meses de prisión. En entrevista con Semana, Ricci relató lo ocurrido la noche del 4 de agosto, cuando disparó contra la puerta del cuarto donde se refugió Luz Mery, acabando con su vida. Aseguró que había consumido grandes cantidades de alcohol y negó haber tenido intención de matarla.

Según Ricci, la discusión comenzó tras llegar a casa con un amigo. Afirmó que Luz Mery se encerró gritando en una habitación y, en estado de embriaguez, él disparó cuatro veces a la puerta. Después, pensó que ella estaba dormida y continuó bebiendo sin saber lo que había detrás de esa puerta a la que le disparó.

“No sabía qué le había pasado, porque hasta dos o tres horas antes habíamos tenido una conversación para ir a comer a un restaurante. Escucho que ella se calla y digo: ‘Voy a dejar que se tranquilice’. Sigo tomándome unos tragos y me quedo dormido. En todas esas horas que pasan, yo me quedé dormido. No es como se ha dicho vulgarmente que yo maté con sevicia a Luz María”, explicó al medio citado.

Ricci relató que al otro día de los hechos, luego de que se despertó sobre las 2:00 p. m., recibió una llamada de Mario, uno de los hijos de Luz Mery, y se dio cuenta de que ella no estaba en línea en su celular, por lo que empezó a pensar que la había matado. En ese momento optó por seguir tomando licor, pero como no encontró whisky, decidió abrir una botella de alcohol etílico y seguir bebiendo.

Posteriormente, según contó, llamó a Luis Darío Henao a pedirle un favor. “‘Lucho’, ¿por qué no llama a Roberto Beltrán para que llame a la Policía? Yo creo que maté a Luz María”, relató. Aseguró que él no fue capaz de ingresar al cuarto y esperó a que llegaran las autoridades.

Ricci no aclaró por qué él no fue quien llamó a la Policía, tampoco explicó por qué no se comunicó directamente con Roberto Beltrán, sino que pidió intermediación.

“Cuando llegó la Policía, estaba dormido boca arriba con mi pistola en la mano derecha y con el dedo en el gatillo. El policía se me tiró encima y yo activé el gatillo por un reflejo. Por eso hay un tiro en la cama”.

A su vez, negó lo dicho por la Fiscalía, ya que el ente, en la investigación, encontró que tenía un golpe en la cabeza y otro en la cara. El empresario dijo que “lo del golpe se lo inventaron”.

