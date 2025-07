El feminicidio de Luz Mery Tristán fue un crimen que estremeció a Cali y al resto del país, pues supo ser una deportista muy querida. La justicia encontró a Andrés Ricci, empresario y pareja de la patinadora, como culpable del delito de feminicidio agravado y fue condenado a 45 años y 7 meses de prisión.

El feminicida dio una entrevista a Semana y reveló todo lo que sucedió en la noche del 4 de agosto, cuando decidió disparar contra la puerta de la habitación en la que estaba Luz Mery. Ricci aseguró que sí hubo una discusión, pero negó que haya sido intencional.

Feminicidio de Luz Mery Tristán: empresario Andrés Ricci contó cómo fueron los hechos

Según Ricci, llegó sobre las 9:30 p. m. a su casa con otra persona, llamada Andrés Botero, luego de que estuviera en una reunión de su empresa, por lo que había consumido alcohol en grandes cantidades. “Me tomé como una botella y media de whisky”, dijo.

En su relato, aseguró que Luz Mery salió brava, por lo que el hombre con el que llegó decidió irse. Allí inició una discusión en la que, según él, ella amenazó con hacerse daño. Allí fue cuando él tomó el arma con la que acabaría con la vida de la patinadora.

“Vi una pistola en mi mesa de noche, me acerqué, cogí la pistola y ella salió corriendo […] Salí detrás, ella cerró la puerta, se encerró en un cuarto y seguía gritando”, declaró en el medio mencionado.

La discusión continuó. Ricci explicó que él intentaba abrir la puerta, mientras que ella no lo permitía y aseguraba que iba a hacerse daño. “En medio de mis tragos, me asusté y le hice cuatro disparos a la puerta. Luz María se quedó en silencio. Entonces dije ‘Bueno, más tarde hablamos’. Me fui para la sala que teníamos en la habitación y seguí tomándome unos tragos, hasta que me quedé dormido”.

La explicación que da el feminicida es que creyó que Luz Mery se había quedado dormida luego de la pelea verbal que tuvieron. También reveló que él se despertó sobre las 2:00 p. m. y habló con uno de los hijos de ella, a quien le dijo que todo estaba bien “porque no sabía”.

Posteriormente, revisó su celular, no vio a Luz Mery Tristán en línea y ahí fue cuando, según su relato, se dio cuenta de que la había matado. Su primera reacción fue buscar licor, pero no encontró, por lo que empezó a tomar alcohol etílico. Llamó a una persona, le pidió que llamara a otra persona para que esta se comunicara con la Policía. “Yo creo que maté a Luz María”, fueron sus palabras y se quedó dormido.

“Cuando llegó la Policía, estaba dormido boca arriba con mi pistola en la mano derecha y con el dedo en el gatillo. El policía se me tiró encima y yo activé el gatillo por un reflejo. Por eso hay un tiro en la cama”, dijo.

Además, explicó que no hubo ninguna discusión o pelea por celos y desmintió a la Fiscalía, que había asegurado que Luz Mery tenía golpes en su cuerpo. El informe forense del cuerpo de la patinadora determinó que tenía, además de un disparo, un golpe en la cabeza y otro en el rosto. “Eso se lo inventaron”, dijo.

