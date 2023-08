Salen a la luz detalles del caso de Luz Mery Tristán, campeona mundial de patinaje que fue hallada muerta en su casa, en la madrugada del domingo seis de agosto. La Fiscalía General de la Nación si se trató de un feminicidio, cometido por Andrés Gustavo Ricci, su prometido, quien ya fue enviado a prisión.

Según explicó el ente investigador en una comunicado de prensa, en la vivienda estaba Ricci y en uno de los cuartos la víctima con un impacto de bala.

“Una vez ingresaron los investigadores del CTI a la habitación donde fue hallada la excampeona mundial, la puerta presentaba tres impactos de bala”, detalló.

La información del Fiscalía permite inferir que, al parecer, Tristán permanecía encerrada en una de las habitaciones y Ricci le disparó tres veces a la puerta antes de, presuntamente, cometer el crimen.

El ente investigador trabaja para determinar si la expatinadora sufrió agresiones previas al asesinato, ya que, según los informes forenses, además de un disparo, tenía un fuerte golpe en la cabeza y en el rostro, detalló Noticias Caracol.

Según el el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, explicó en rueda de prensa que no había denuncias por maltrato o violencia intrafamiliar previo al crimen.

Presunto asesino de Luz Mery Tristán tendría historial como maltratador

María Del Pilar Jaramillo, la exesposa de Andrés Ricci, el presunto asesino de la expatinadora, sí lo había denunciado abiertamente por los maltratos que habría sufrido durante su matrimonio.

“Yo he sabido de más maltratos y no solo conmigo, yo decidí dejarlo la última vez porque casi me mata y encima de eso me quería hacer sentir culpable. Ya no me importan las consecuencias, yo sé de qué eres capaz, pero ya no te tengo miedo”, dice una publicación que hizo Jaramillo en su Facebook, en 2017.

Aunado a ello, los allegados a Tristán entregaron a la Fiscalía testimonios y evidencias de un maltrato psicológico y físico previo al crimen. De hecho, se verifica si Tristán había sido golpeada y si era cierto que Ricci le tenía prohibido hablar en público con algunas personas.

Por otro lado, el ente investigador intenta constatar si Ricci había recibido tratamiento en Cuba para superar adicciones.

Mientras avanzan las investigaciones, Andrés Ricci pasará sus días en prisión y, de ser hallado culpable, enfrentaría una condena que oscila entre los 40 y 50 años de cárcel.

El señalado asesino es un empresario de 58 años y no aceptó los delitos que le fueron atribuidos (feminicidio agravado y porte ilegal de armas).