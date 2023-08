Con el pasar de los días se conocen nuevos detalles del crimen que conmocionó a Colombia, España y Tailandia: el del médico colombiano Edwin Arrieta.

Según el informe de las autoridades, el chef Daniel Sancho, hijo de dos celebridades de España, fue el autor del homicidio que lo tiene tras las rejas de manera preventiva hasta que llegue el día del juicio.

De hecho, durante la primera audiencia, el joven aceptó el asesinato y comentó que tardó cerca de 3 horas en hacer todo, pues manipuló el cadáver del cirujano y lo tiró en diferentes puntos de la isla de Koh Phangan.

Caso Edwin Arrieta y Daniel Sancho: de quién eran los 80.000 dólares

Luego de la confesión del chef de 29 años, medios de Tailandia informaron que en la escena del crimen las autoridades encontraron 80.000 dólares y una cadena de oro que pertenecían a Edwin Arrieta.

A raíz del hallazgo, se comenzó a indagar sobre el propósito de este dinero, teniendo en cuenta que Sancho, confeso asesino, contó que Arrieta lo “tenía como rehén en una jaula de cristal”.

Sin embargo, para esclarecer este aspecto en la escena del crimen, Darlin Arrieta, hermana del cirujano, contó en el programa ‘Así es la vida’, de Telecinco, que los dólares eran del médico cordobés y que estaban destinados para dos objetivos: las vacaciones en Tailandia e invertir en nuevos equipos médicos para su consultorio.

La familia del colombiano reiteró que no conocía a Daniel Sancho, por lo que no saben cuál era su vínculo real. Por su parte, Sancho, en el ‘Programa de verano’ manifestó que el colombiano lo tenía amenazado y obligado a seguir sus órdenes.

“Ese hombre me tenía prisionero y estaba amenazando a toda mi familia si no hacía lo que me pedía… Me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer”, precisó.