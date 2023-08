Hay conmoción en Tailandia, Colombia y España por el homicidio del cirujano Edwin Arrieta, oriundo de Lorica (Córdoba), quien se encontraba disfrutando de las vacaciones en la isla Kho Phangan.

Las autoridades de Tailandia reportaron el crimen del médico, luego de encontrar sus partes repartidas en botes de basura, hallando culpable al joven español Daniel Sancho, quien es hijo de las celebridades Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo.

Ante la captura, el chef de 29 años aceptó el crimen, argumentando que lo hizo por “celos” y porque el colombiano lo tenía como “rehén”.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, dijo el europeo.

Relato de Daniel Sancho, asesino del médico Edwin Arrieta

El medio local Bangkok Post publicó la versión que Sancho les entregó a las autoridades y allí señalan que el joven comenzó su relato informando que se vio con el médico en la tarde del 3 de agosto, como lo muestran las cámaras de seguridad del hotel en donde se hospedaban.

Luego, estando en la habitación, comentó que le propinó un golpe en la cabeza al cirujano, dejándolo inconsciente. Según el medio citado, el estado del colombiano provocó pánico en el victimario, quien llevó a Arrieta hasta el baño para despertarlo con agua fría, pero no lo logró.

Sancho explicó que el médico nunca reaccionó y por eso decidió manipular el cadáver y ocultar las partes en bolsas negras, para arrojarlas en diferentes puntos de la isla. Reveló que le tomó cerca de 3 horas hacer todo eso.

El Bangkok Post detalló que en la habitación en la que estaban Sancho y Arrieta había una maleta con 80.000 dólares y un collar de oro que pertenecían al cordobés.

Finalmente, aseguraron que Sancho está bajo la figura de detención provisional y aislado durante 10 días por los protocolos del COVID-19, mientras llega el día del juicio.