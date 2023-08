“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me obligó a hacer cosas que nunca hubiera hecho”. Eso fue lo que dijo el español Daniel Sanchosobre el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta Arteaga.