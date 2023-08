A medida que transcurren las horas, nuevos escabrosos detalles se siguen revelando sobre el crimen en Tailandia del cirujano plástico colombiano que, según medios locales, vacacionaba en la isla Koh Phangan con el ciudadano español.

(Vea también: Quién es Daniel Sancho, español señalado de asesinar a médico colombiano; ya lo capturaron)

Sancho, de acuerdo con Ok Diario, habría comprado un kayak por valor de 1.000 dólares para supuestamente desaparecer restos del cuerpo del médico, con el que se le vio montado en una moto por las calles del país asiático.

Así lo reveló Bangkok Post News, en una reciente publicación donde indicó que las autoridades hallaron una embarcación cerca a la playa donde el chef español de 29 años de edad aseguró haber arrojado partes del cuerpo del cirujano nacido en Lorica (Córdoba).

#BangkokPost: A kayak, believed to have been used by a Spanish chef to dump the body parts of his Colombian surgeon lover into the sea off Koh Phangan after killing him, was found on Saturday, police said. #Thailand #Kayak #travel https://t.co/K3xAa1Wp81 pic.twitter.com/WfpYVJhDZx

— Bangkok Post (@BangkokPostNews) August 6, 2023