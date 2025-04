En el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York (Estados Unidos) fue capturado Felipe Hoyos Foronda, un falso médico colombiano acusado de causar la muerte cerebral de una mujer de 31 años el pasado 27 de marzo.

El hombre, de 38 años, fue detenido por las autoridades cuando intentaba huir a otra ciudad después de realizar un procedimiento de extracción de implantes en los glúteos en una clínica clandestina ubicada en una casa en Queens (Nueva York).

Según información proporcionada por el Tribunal de Queens, y que fue recogida por El Universal, Hoyos Foronda afirmó ser médico en Colombia y administró lidocaína a la víctima mediante una jeringa, lo que le provocó de inmediato un paro cardíaco.

La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladada en estado crítico al hospital Mount Sinai, en el mismo condado, pero, a pesar de los esfuerzos del personal médico, no logró sobrevivir.

En la denuncia presentada ante el Tribunal de Queens se indica que la causa de la muerte fue una “intoxicación por lidocaína”, compartió el medio citado.

Una amiga de la víctima acudió a la clínica clandestina para recoger sus pertenencias y allí encontró una escena desoladora. El casero de la propiedad le contó lo ocurrido, por lo que ella alertó de inmediato al Departamento de Policía de Nueva York. Los agentes lograron rastrear la matrícula del vehículo de Hoyos Foronda y lo ubicaron en la autopista Van Wyck.

Minutos después, el sospechoso fue arrestado en el aeropuerto internacional cuando intentaba abordar un vuelo con destino a otra ciudad, según informaron medios locales.

En los últimos días, el Departamento de Policía de Nueva York difundió una fotografía de Felipe Hoyos Foronda, la cual causó inconformidad debido a la actitud del detenido, quien sonreía sin mostrar signos de remordimiento. Con esta imagen, las autoridades esperan que más posibles víctimas se animen a denunciarlo antes de su próximo juicio.

⚠️ WARNING: This post contains descriptions of serious medical malpractice.

Felipe Hoyos-Foronda, 38, operating an unlicensed liposuction clinic in his Queens home, left a 31-year-old woman brain dead after a botched butt implant removal. The incident occurred on 35th Street… pic.twitter.com/OJ1HuoI7fp

— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) April 3, 2025