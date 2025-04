El reciente anuncio de Donald Trump sobre los “aranceles recíprocos” para decenas de países golpeo la proyección económica de muchos, teniendo en cuenta las afectaciones que puede ocasionar en las importaciones y exportaciones de miles de productos.

A pesar de que es un tema serio, también ha causado curiosidad la decisión que involucra a países o territorios que no estaban en el radar de millones de personas, teniendo en cuenta que el mandatario norteamericano puso sus ojos sobre las Islas Heard y McDonald, un remoto archipiélago que se encuentra en el océano Índico y aunque pertenece a Australia, está mucho más cerca de la Antártida.

Y es que los aranceles de Donald Trump hasta se han convertido en memes de pingüinos, que ya son virales después de que atacara la isla que está habitada por estas aves no voladoras, pero no por personas.

Una imagen ampliamente compartida el jueves mostraba a un pingüino en lugar del líder ucraniano Volodímir Zelenski en el despacho oval. Muchos tomaron como ejemplo la visita del Zelenski en la que hubo una fuerte discusión con el presidente y vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance.

El anuncio de Trump sobre aranceles mundiales el miércoles ciertamente tuvo una recepción fría en muchos países. Pero también ha habido desconcierto sobre por qué algunas de las regiones más remotas del mundo han sido blanco de aranceles.

Un ejemplo: ¿por qué Trump impondría aranceles del 10 % a todas las exportaciones de las Islas Heard y McDonald, un distanciado territorio australiano subantártico sin población humana, pero con cuatro especies diferentes de pingüinos?

“Los pingüinos nos han estado estafando durante años”, comentó en X (antes Twitter) Anthony Scaramucci, exjefe de comunicaciones de Trump, quien estuvo durante 11 días en su primer mandato y ahora uno de sus mayores críticos.

The penguins have been ripping us off for years pic.twitter.com/984itnzxay

— Anthony Scaramucci (@Scaramucci) April 3, 2025