En un giro digno de una película, Robert Ehrlich, el empresario estadounidense que creó la exitosa marca de snacks Pirate’s Booty en 1987, ha dado de qué hablar al fundar un “nuevo pueblo” en Sea Cliff, Long Island (en Nueva York), utilizando un resquicio legal.

Conocido por su ingenio en los negocios, Ehrlich ahora busca dejar huella como líder político, autoproclamándose alcalde de una supuesta aldea y desafiando al gobierno local en el proceso, según recogió la cadena estadounidense NBC News.

El plan de Ehrlich se basó en la Ley de Empoderamiento Ciudadano de Nueva York, una norma poco conocida que permite a los residentes disolver un gobierno municipal y crear uno nuevo si al menos el 10 % de la población —unas 500 personas en el caso de Sea Cliff, con sus 5.000 habitantes— firma una petición.

Armado con esta herramienta, el empresario irrumpió esta semana en el ayuntamiento de Sea Cliff, acompañado de tres asistentes, exigiendo un despacho propio y anunciando la “destitución” de todos los empleados municipales, a quienes ofreció la chance de reaplicar bajo su mando, explicó el mismo medio.

“Sea Cliff es mi hogar y quiero transformarlo con ideas innovadoras”, aseguró Ehrlich en un video compartido en Facebook, según reportó The New York Post. Sin embargo, su audaz movida no fue bien recibida por las autoridades. En un comunicado publicado el miércoles, la administración local desestimó sus pretensiones.

“Ehrlich afirmó falsamente ser el alcalde y exigió control inmediato, pero la Villa sigue operando bajo su gobierno legítimo”, citó el periódico.

Lo llamativo de la historia es que aún no hay pruebas de que haya reunido las firmas necesarias para validar su “nueva aldea”.

¿Qué visa se necesita para poner un negocio en Estados Unidos?

Si usted es extranjero y sueña con establecer un negocio en Estados Unidos, el tipo de visa que necesita depende de su situación, nacionalidad y objetivos a largo plazo.

Aunque no existe una “visa de emprendedor” específica, varias opciones del sistema migratorio estadounidense pueden ajustarse a su caso. Estas son:

Visa E-2: para inversionistas con tratado

La visa E-2 es una de las favoritas para quienes quieren abrir y dirigir su propio negocio en EE. UU. Está disponible para ciudadanos de países con un tratado de comercio con Estados Unidos (como Colombia, México, Argentina o España, pero no Brasil, Perú o Venezuela).

Los requisitos es que se debe invertir una cantidad “sustancial” en un negocio activo (no hay un mínimo fijo, pero suele recomendarse al menos 100.000 dólares). Además, tiene que demostrar que dirigirá la empresa y que generará beneficios.

Esta visa es temporal (no inmigrante), así que no lleva directamente a la residencia permanente.

Visa L-1: para transferencias de empresas existentes

Si ya tiene un negocio exitoso fuera de EE. UU. y quiere abrir una sucursal o filial en el país, la visa L-1 es ideal. No requiere un tratado, por lo que aplica a cualquier nacionalidad.

Debe haber trabajado al menos un año en los últimos tres como ejecutivo o gerente en su empresa extranjera, y el negocio en EE. UU. debe tener una relación (matriz, filial o sucursal) con la empresa original.

Visa EB-5: para inversionistas con residencia permanente

Si su meta es obtener una ‘Green Card’ mientras invierte en un negocio, la visa EB-5 es la opción directa. No depende de tratados ni de un negocio previo.

Se debe invertir al menos 800.000 dólares en un área de empleo prioritario (TEA) o 1’050.000 en cualquier otra zona, y crear al menos 10 empleos de tiempo completo para trabajadores estadounidenses.

Visa B-1: para explorar, no para operar

Si solo quiere visitar EE. UU. para planificar su negocio (buscar socios, firmar contratos o alquilar un local), la visa B-1 de visitante de negocios es suficiente.

Debe demostrar que sus actividades son temporales y que no trabajará ni recibirá salario en EE. UU.

