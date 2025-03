Estados Unidos es el destino favorito de millones de latinos que quieren hacer turismo o hasta radicarse allí por las oportunidades de empleo disponibles. Sin embargo, la entrada a ese país es un dolor de cabeza para muchos, especialmente por la solicitud de la visa.

Laura, una joven colombiana, contó en un video de TikTok cómo fue el tensionante momento en el que le dijeron que su visa para viajar a Estados Unidos había sido negada.

En su grabación, relató que es una mujer de 24 años y que vive sola, pero que estaba ilusionada en que le darían el documento; entre otras cosas, porque pagó una asesoría.

Además, señaló que vio videos de personas que contaban su experiencia, por lo que su esperanza era grande, ya que jóvenes de su edad consiguieron el documento. Sin embargo, recomendó: “No se confíen siempre de los videos de TikTok”.

La joven recordó que fue un “momento tenso” y que estuvo pendiente de a quiénes les daban la visa y de las personas que salían con la cara larga, pues habían recibido un no.

La colombiana señaló que en ventanillas distintas a las que ella iba a pasar sí les estaban dando la visa, incluso jóvenes como ellos. Antes de que ella hablara con la cónsul, escuchó que a una familia se la negaron. En ese momento se llenó de nervios y estaba preparada para lo peor, pese a su ilusión.

“La cónsul no me volteó a mirar en ningún momento. No me pudo haber tocado una menos amable”, afirmó.