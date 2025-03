Para muchas personas es un sueño visitar Estados Unidos y es por ello que el proceso de expedición de visa es crucial e inquieta a algunos solicitantes.

Justamente, para evitar que los ciudadanos fallen en el intento de requerir el documento, Will Rodríguez, creador de contenido, lanzó dos recomendaciones vitales para que les aprueben la visa.

Según el experto en migración, hay dos factores fundamentales para hacer el proceso y salir con las manos en alto: el formulario de visa DS-160 y las respuestas durante la entrevista con el cónsul.

Y es que, tal y como detalló Rodríguez, si lo escrito en el formulario no responde a las necesidades planteadas en el mismo es muy difícil llegar al paso final que es la entrevista en la embajada.

“Si el formulario está mal diligenciado, no coordina, no muestra la información que necesita el cónsul, no hay entrevista“, dijo.

Ahora bien, si el formulario está bien diligenciado, es clave que las personas atiendan la entrevista y respondan adecuadamente las preguntas, las cuales deben ser cortas y con información verídica.

“Cuando estás en una entrevista de visa es necesario entender que hay respuestas inteligentes que deben ser cortas y respuestas inteligentes que deben dar información. Si te preguntan a qué te dedicas, puedes dar información completa de lo que haces, cuánto ganas, desde cuándo lo ganas y si eres profesional”, indicó en un principio.

Y añadió: “Si te preguntan acerca del motivo de viaje, tienes que explicar específicamente a dónde quieres ir y cuándo. No debes dar más detalles al respecto porque no es una pregunta que requiera tanto, pero si el cónsul pregunta acerca de la bolsa de viaje y si hay una reserva es porque está interesado en saber más”.

Finalmente, el experto en migración explicó que es un mito responder mucho en la entrevista con el cónsul, ya que lo primordial es contestar lo necesario y de manera honesta.

“Olvídense del mito de que tienes que responder mucho, debes responder acorde a lo que el cónsul necesita y aprobará la visa estadounidense”, concluyó.

