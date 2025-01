Por: Caracol TV

El proceso de solicitud de la visa suele ser demorado debido al tiempo de espera para las entrevistas. Aun así, varios se aproximan a estas fechas y existen algunos puntos importantes que deben tener en cuenta aquellos que están próximos a la entrevista.

De esa manera, explicaremos a aquellas personas que cuenten con el formulario DS-160 qué deben tener en cuenta y el enlace donde encontrarán este proceso. Además, hablamos con expertos en el tema que brindaron algunos consejos.

Para ello, es importante que tenga completado el documento, actualizado y enviado en línea antes de su entrevista en la embajada o consulado. Este formulario recopila información personal, de viaje y de seguridad, y es esencial que todos los datos proporcionados sean precisos y estén actualizados. Si ha habido algún cambio en su información desde que envió el formulario, es fundamental que lo actualice para evitar problemas durante su entrevista.

Actualizar su formulario DS-160 no solo es una cuestión de precisión, sino también de cumplimiento con las regulaciones del Departamento de Estado de EE. UU. Errores o información desactualizada pueden llevar a retrasos, denegaciones de visa o incluso problemas legales. Por lo tanto, si ha cambiado su dirección, estado civil, empleo, terminación de estudios o cualquier otro dato relevante, debe asegurarse de reflejar estos cambios en su documento antes de su entrevista.

¿Qué es el formulario DS-160?

El formulario DS-160 es la Solicitud de Visa de No Inmigrante en Línea, utilizada por todas las personas que desean obtener una visa temporal para ingresar a Estados Unidos. Este es obligatorio tanto para quienes solicitan una visa por primera vez como para aquellos que buscan renovarla. La información proporcionada en este documento es utilizada por los oficiales consulares para evaluar la elegibilidad del solicitante y determinar si se le otorgará la visa.

A su vez, cubre una amplia gama de información, incluyendo detalles personales, historial de viajes, antecedentes laborales y educativos, y preguntas de seguridad. Es crucial que toda la información sea precisa y completa, ya que cualquier discrepancia puede ser motivo de preocupación para los oficiales consulares.

¿Cuándo debe actualizar su formulario DS-160?

Existen varias situaciones en las que puede ser necesario actualizar su formulario DS-160. Noticias Caracol se comunicó con la empresa asesora especializada en trámites de visa, VisaYa, donde nos explicaban los casos en los que es necesario hacer esta actualización:

Si la fecha de su entrevista se adelantó, debe actualizar la fecha de su viaje.

Si ha cambiado su situación familiar.

Si ha cambiado de domicilio.

Si sus ingresos aumentaron.

Si ha terminado una carrera universitaria o su educación secundaria.

Si ha viajado fuera del país.

Si el motivo del viaje cambió.



Cómo actualizar su formulario DS-160

Actualizar su formulario DS-160 es un proceso sencillo, pero debe ser de suma importancia para el momento de su entrevista. Siga esta pequeña guía:

Acceda al enlace del consulado, donde podrá realizar el siguiente proceso.

Si es su primera vez o si está renovando, simplemente debe ingresar el lugar donde realiza el trámite, el código y hacer clic en ‘Retrieve an application’.

Una vez que haya realizado los cambios, asegúrese de guardar y confirmar la nueva información. Luego, imprima la nueva página de confirmación y llévela a su entrevista.

Tenga en cuenta que aparecerán diferentes enlaces de formularios. Usted debe elegir el DS-160, pero también verá las otras opciones, ya que el paso aplica para todos.

Consecuencias de no actualizar su DS-160

No actualizar su formulario DS-160 puede tener serias consecuencias. Si la información en su formulario no coincide con la que presenta durante su entrevista, puede ser necesario reprogramar su cita, lo que podría retrasar su viaje o pudo haberle denegado la visa. En algunos casos, es posible que tenga que volver a pagar la tasa de visa. Además, presentar información incorrecta o desactualizada puede ser visto como un intento de engaño, lo que podría resultar en la denegación de su visa.

Recursos adicionales y asistencia en su proceso de visa

Si necesita ayuda para actualizar su formulario DS-160, hay varios recursos disponibles. Puede visitar el sitio web oficial del Departamento de Estado de EE. UU. para obtener instrucciones detalladas y asistencia.

Además, existen muchas organizaciones avaladas ante estos procesos que se encargan de brindarle acompañamiento, explicándole cada paso a seguir, ayudándole con la gestión de sus documentos y enviándole recordatorios a través de correo para los puntos clave a la hora de solicitar la visa por primera vez o renovarla.

¿Cuánto cuesta sacar y renovar la visa americana?

El costo de solicitar y renovar una visa americana varía según el tipo de visa. Para las visas de no inmigrante, como las de turismo (B1/B2), el costo de la tarifa de solicitud es de $ 185 USD (aproximadamente $ 786.623 COP). Recuerde que el arancel no es reembolsable y debe pagarse independientemente si es aprobada o no.

Para otros tipos de visas, como las de estudiante (F, M) o de intercambio (J), puede haber tarifas adicionales, como el arancel SEVIS, que es de $350 USD para estudiantes y $220 USD para visitantes de intercambio. Verifique las tarifas específicas para el tipo de visa que está solicitando en el sitio web oficial del Departamento de Estado de EE. UU. o en la embajada correspondiente.

