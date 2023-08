El chef de 29 años de edad, confeso asesino del médico nacido en Lorica (Córdoba) e hijo de un reconocido actor español, habló sobre los hechos que antecedieron al desenlace fatal ocurrido en la isla de Koh Phangan, en Tailandia.

(Vea también: Hijo de famoso actor español confesó haber asesinado a médico colombiano en Tailandia)

Según reveló Daniel Sancho a sus apoderados, él sí cometió el crimen de Edwin Arrieta Arteaga y dio confusas razones que lo motivaron a quitarle la vida al hombre, con quien se le vio vacacionando en un sector turístico de ese país asiático.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, declaró el indiciado en la comisaría de policía, palabras recogidas por medios internacionales.