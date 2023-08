Uno de los cuatro objetivos de la defensa de la familia del reconocido cirujano plástico asesinado en la isla de Koh Phangan (Tailandia), a manos de su confeso asesino Daniel Sancho, es repatriar su cuerpo para así darle cristiana sepultura en el municipio de Lorica, Córdoba, su lugar de origen.

(Vea también: Asesino de médico colombiano dio confuso motivo para cometer atroz crimen)

Sin embargo, este proceso no sería nada fácil para la familia del médico, ya que el monto de dinero que tendría que conseguir para hacer efectivo el trámite legal podría salírsele de las manos.

Darlin Arrieta, hermana de Edwin Arrieta, contó a Caracol Radio que el costo de traer de vuelta el cuerpo sin vida de su ser querido tiene un valor aproximado de 290 millones de pesos, una alta suma de dinero con la que no cuentan sus familiares en estos momentos.

Con respecto a repatriar las cenizas y no el cuerpo, la mujer no estimó el precio por pagar, debido a que no cuenta con la información suficiente para este tipo de diligencia binacional.

“No sabemos si le toca asumir [el dinero] a la familia o si allí el Estado colombiano, espero y confío en Dios que…”, dijo la pariente cercana de Arrieta acerca de una posible ayuda del Gobierno.

Sobre el procedimiento de repatriación, la abogada Adriana Behaine (allegada a la familia Arrieta Arteaga) manifestó que este podría tardarse más de 45 días por temas legales que conciernen a pruebas de ADN, informes policiales, actas de defunción y otros factores pertinentes para este tipo de casos.

A la pregunta si el Gobierno ayudaría económicamente a la familia para traer a Colombia el cuerpo del médico Arrieta, la abogada no pudo dar claridad sobre el tema, ya afirmó que están a la espera de la experticia de los funcionarios de la Cancillería para brindar la ayuda necesaria en esta situación.

“Hay que esperar la apertura del proceso, y ellos nos van informando”, concluyó.

Lee También

Acá, otras declaraciones de la hermana de Edwin Arrieta: