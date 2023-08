Darling Arrieta es la hermana del médico colombiano Edwin Arrieta, quien fue asesinado en Tailandia por el chef español Daniel Sancho, quien está detenido en ese país después de confesar el homicidio del profesional de la salud.

(Lea también: Primeras imágenes del médico colombiano y su asesino, juntos por calles de Tailandia)

En medio del llanto y a la espera de concretar cómo podrá recuperar los restos de su hermano, Arrieta contó el desesperó que vivió desde días antes de que se conociera el homicidio cuando pasaron varias horas sin tener noticias de él.

Darling narró que empezó a buscar Edwin desde el miércoles porque él siempre se comunicaba con la familia tres o cuatro veces al día. El último mensaje lo recibió a las 8:30 de la noche del martes (primero de agosto) cuando Edwin le contó que estaba en Bangkok y ella le respondió que ese viaje que estaba haciendo “era muy largo”. “Tú sabes que a mí me encanta viajar”, le respondió el médico. Su sueño era conocer el mundo.

Cuando la familia se dio cuenta de que habían pasado varias horas sin recibir noticias de él empezó a llamarlo, pero creían que tal vez no contestaba porque tenía una confusión con el cambio horario entre Colombia y Tailandia. “¿Dónde estás? Mis papás están preocupados porque no nos has llamado”, le escribió Darling en uno de esos chats.

“Edwin, ¿dónde estás?”, “Edwin, por favor”, “Edwin, llama”, le rogó en otros mensajes que le envió el miércoles, pero que se demoraron en llegarle a su dispositivo móvil. La hermana ya estaba asustada porque él ya había estado en varios viajes internacionales desde los que siempre se comunicaba con frecuencia y porque sus padres, personas de la tercera edad, ya estaban alarmados por la falta de noticias del médico.

“Algo me decía que algo estaba pasando con mi hermano (…) Es como si hubiesen encendido el celular y lo hubiesen vuelto a apagar”, detalló en una entrevista con Caracol Radio, contando que en un momento de la noche del miércoles le alcanzaron a llegar algunos mensajes y que, ya después, otra vez el teléfono se habría quedado sin señal.

El viernes (4 de agosto) llamó a la cónsul de Colombia en Tailandia, quien le notificó que habían hecho un barrido por todas las clínicas y con la Policía, pero que no encontraban señales del paradero del médico. En contraste, ella recibió una mala noticia: la funcionaria le informó que habían hallado un cadáver no identificado de un proceso que apenas estaban indagando en el país.

(Vea también: Padre de confeso asesino de médico colombiano viajó con urgencia a Tailandia; está devastado)

“¡Cómo sufriría! O sea, no sabemos si este hombre primero lo mato y después le hizo eso o si vivo se lo hizo. Es una cosa que nunca vamos a saber y que esta persona está usando la ausencia de mi hermano, que no se va a poder defender, porque él está diciendo muchas cosas, está ensuciando el nombre de mi hermano, pero mi hermano no se puede defender”, lamentó Darling Arrieta en Noticias Caracol.

Solo hasta el fin de semana la familia se enteró de la manera en la que Daniel Sancho asesinó a Edwin Arrieta. Ahora la familia tiene miedo de que Daniel Sancho use sus influencias para esquivar a la justicia.