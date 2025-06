El reconocido cirujano estético Luis Fernando Reyes Meza fue condenado el 28 de mayo de 2025 a 6 años de prisión por violencia intrafamiliar agravada en contra de su exesposa Adriana Lizeth Vargas Uribe, según falló el Juzgado Veinticuatro Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga. El caso trasciende el ámbito privado, desatando un amplio debate público a causa de la gravedad, sistematicidad y reiteración de las conductas violentas del acusado.

(Vea también: Esposa de Miguel Uribe apareció y dio nuevo mensaje sobre la salud del senador en la Santa Fe)

Reyes Meza fue hallado culpable, de manera sistemática, en actos de violencia física, psicológica y económica severos que impactaron no solo a su exesposa, sino también a la unidad familiar. Un hecho determinante en el fallo fue el ocurrido en la residencia familiar el 15 de octubre de 2015, donde fue registrado por cámaras de seguridad que el condenado agredió físicamente a su esposa en presencia de su hija, hecho que, sin quererlo, atrajo una sanción penal significativa.

Lee También

Durante el juicio, Adriana Vargas detalló cómo Reyes Meza ejerció un control constante sobre su vida, llegando a instalar cámaras de seguridad para vigilarla. Asimismo, contó cómo incitó a que se sometiera a una explantación mamaria bajo el pretexto de cambiar su apariencia para trabajar en un importante hotel de la ciudad.

“Si sucedió así, además de la evidencia que tenía implantes grandes. Tengo una cicatriz y él hizo una campaña sobre que Dios me iba a castigar por vanidosa. Él me decia que a la única persona que le debía gustar era a él, entonces después de esto si pienso que lo hizo con intención”, contó la mujer en diálogo con el pódcast ‘Más allá del silencio’.

Además de la violencia física, el tribunal identificó un patrón de control y dominación masculina en el comportamiento de Reyes Meza. Este control se reflejaba en la constante vigilancia, las limitaciones en la libertad de Adriana, y los insultos y denigraciones con términos ofensivos. Según se detalla en el fallo, estas conductas crearon un desequilibrio de poder que contribuyó a mantener a la víctima en una situación de sumisión.

(Vea también: “Se va a hacer el milagro”: Jorge Barón fue a la Santa Fe y habló con papá de Miguel Uribe)

“Después de un peritaje que me hacen por un episodio de violencia, ahí empezó una etapa más difícil. Por ese peritaje inicia un proceso de violencia intrafamiliar contra él. Cuando eso empezó a avanzar, la Fiscalía me hacía llamadas y él se acerca a mi papá, llora y le manifiesta que su carrera se puede acabar. Mi mamá ya me había visto los senos, pero mi papá no sabía porque podía hacerle algo”, agregó Adriana en la entrevista.

Lee También

Finalmente, la sentencia reafirmó que ningún beneficio procesal sería concedido para este caso, conforme lo dispone el artículo 68A del Código Penal, lo cual prohíbe concesiones para el delito de violencia intrafamiliar agravada. En consecuencia, una vez que la sentencia quede en firme, el cirujano deberá cumplir su condena en una cárcel asignada por el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario).

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.