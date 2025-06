En un nuevo y alarmante caso de violencia de género en Bogotá, una mujer fue brutalmente atacada por su expareja en la tarde del pasado 6 de junio en la localidad de Bosa. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, que captaron el momento en que el agresor la encerró y la atacó con arma blanca en múltiples ocasiones.

Según el reporte, la víctima sufrió varias heridas punzocortantes, al menos cuatro de ellas de gravedad. Aunque logró sobrevivir, su estado físico y emocional quedó severamente afectado, según lo que reveló la mujer en CityTV.

(Lea también: Hombre intentó matar a su novia en Bogotá, policía le disparó y quedó con grave herida)

La mujer denunció que este no fue el primer episodio de violencia que vivió por parte de su agresor. Ya había reportado antecedentes de maltrato físico y psicológico, pero a pesar de sus denuncias, no se tomaron medidas de protección eficaces. El atacante, con historial de violencia intrafamiliar, permanece en libertad, lo que ha intensificado el miedo y la inseguridad de la víctima.

“Él me encerró y me empezó a agredir. Yo no me di cuenta de que era con un cuchillo. Cuando caigo al piso, me sigue golpeando y ahí vi que estaba sangrando. La herida más grave fue la del pecho porque me afectó un pulmón, pero tengo heridas en el cuello, en la espalada, en los brazos”, dijo la víctima en CityTV.