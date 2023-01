Un aberrante caso está en manos de las autoridades, luego de que una mujer denunciara ser víctima de agresiones y torturas por parte de su pareja, en Bogotá.

Según retrató la Fiscalía, el presunto agresor fue identificado como Antonio Barba Riaño y es acusado de intento de feminicidio por golpear a su pareja durante 18 días en su casa situada en el barrio Las Cruces.

La investigación detalla que la mujer, cuya identidad no fue revelada, viajó a Bogotá desde Neiva para conocer al hombre que había contactado a través de las redes sociales.

Sin embargo, a los pocos días de estar en la vivienda ubicada en el centro de la capital, la víctima notó que Barba Riaño cambió su actitud y la empezó a maltratar física y verbalmente, amenazándola que no iba a volver a ver a su familia.

“Todos los días le rogaba que me dejara de pegar, pero antes lo hacía con más fuerza usando un celular. Tuve mis labios destrozados, me mordía las piernas y los brazos y me lastimaba en el abdomen. Muchas veces tuve dificultades para respirar y dormía con la boca abierta”, dijo la mujer en declaraciones recopiladas por El Tiempo.