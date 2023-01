Percy Hynes, actor en la serie ‘Merlina’ de Netflix, es acusado por supuestos abusos a menores. Varias de las confesiones fueron publicadas a través de cuentas de Twitter en las que algunas mujeres comentaron que tuvieron relaciones forzadas con el actor y, de igual manera, se dieron a conocer conversaciones con personas cercanas a él que podrían comprometerlo hoy en día con la ley.

La situación se dio a conocer cuando una de sus compañeras de clase en el colegio compartió una conversación que tuvo con el actor en el año 2020. A través de los mensajes se leía cómo esta le comentaba a Percy acerca de un altercado que tuvo con un amigo muy cercano al actor, siendo este consciente de lo que había ocurrido. “Percy vive en Toronto. Él y sus amigos han sido conocidos, cuando tenían 15 años, por ser depredadores e intentar manipular a las chicas para que tuvieran relaciones con ellos o les enviasen fotos de desnudos”, expresa la usuaria.

También comenta que el grupo de amigos de Hyness se comportaba de manera abusiva con sus novias y que, cuando este creció un poco, hacía fiestas en su sótano con el fin de invitar a mujeres que le parecía que estaban “buenas” para emborracharlas y drogarlas, con el fin de tener relaciones con ellas, mientras que fingía estar en el mismo estado de embriaguez.

La primera denuncia pública llegó a través de la usuaria de Twitter ‘Aries Brunelle’, quien narraba detalladamente en un hilo la clase de fiestas que Percy Hynes White solía auspiciar con sus amigos, así como los presuntos abusos que estos ejercían contra sus novias o contra cualquier chica con la que estuviesen saliendo, llegando incluso a publicar en Internet fotos íntimas de ellas.

here's what i sent!! just so everyone can hopefully see pic.twitter.com/FxI1x1dQLR — aries 🇪🇸🇬🇧PINNED #cancelpercy (@milkievich) January 18, 2023

La usuaria manifiesta que los hechos sucedieron entre los 17 y 20 años del intérprete, cuando aún se encontraba en su etapa del colegio, y detalla que el actor de ‘Merlina’ abusó de una amiga suya cuando esta tenía entre 13 y 14 años, así como también que el intérprete la intentó abusar cuando estaba borracha y que tiene varias acusaciones más de abusos en su contra.

Más acusaciones contra Percy Hynes

La publicación de dichas acusaciones en contra del actor dio paso a que más mujeres, que en algún momento se encontraron en la misma situación, pudieran abrirse acerca del tema. “Hace un tiempo estuve cerca de un abusador porque fui engañada, manipulada verbal y mentalmente, y abusada durante años por un hombre llamado Brycen Davidson, que era amigo cercano de Percy White en ese momento. Quiero disculparme con aquellos a los que desacredité en ese momento, estaba sola y herida”, comentó Desirée Cameron, una de las mujeres denunciantes.

We were friends in high school, since y’all were so pressed on needing proof. pic.twitter.com/JKN4UyEWEb — desirée (@desireeecameron) January 19, 2023

Los tweets incluían el hashtag #CancelPercy (“Cancelar a Percy”), que fue volviéndose viral a medida en que crecía la exposición del tema. Esto, además, conseguía que otras usuarias también hablaran de cómo sería el actor en la intimidad, y otra chica, identificada como ‘Desireecameron’, agregó otro de los presuntos actos cometidos por el intérprete. “Dejó que me violaran en su sótano, y cuando me llamó para hablar sobre el tema, estaba más preocupado por la Policía que por si yo estaba bien”, escribió. “Saber lo que me ha hecho a mí y a otras mujeres es repugnante”, comentó otra joven, llamada Karissbs en Twitter.

Tras la notoriedad conseguida, la usuaria Milkievich ha decidido crear un hilo en el que, además de agradecer el apoyo, ha recopilado testimonios de chicas que alegan haber sufrido abusos por parte de Percy Hynes White, así como los insultos a los que las habría sometido en sus mensajes privados, llamando a varias chicas, entre otras cosas, “gorda” o “zorra”, y donde se ven algunas de las fotos sin ropa que les mandaba.

Aunque el actor aún no ha comentado nada sobre lo sucedido, se espera que sea la justicia la que tome la última palabra acerca de este caso de abuso.

Mientras tanto, los perfiles en redes sociales del actor se encuentran abiertos, pero con los comentarios en Instagram desactivados, esto debido a que son muchas las personas que se han manifestado en su contra. La mayoría de comentarios son muchos de los seguidores de la serie ‘Merlina’ quienes ya manifiestan desear que Percy Hynes no regrese para la temporada 2 de la producción.