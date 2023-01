Muchas personas en Colombia y el mundo prefieren consumir el servicio de ‘streaming’ para ver series, películas, documentales y demás en las horas de su preferencia que la televisión tradicional.

Así como Avatar: el camino del agua es la película más taquillera en la historia de Colombia, con un registro de $ 59.000 millones en Cine Colombia, hay un sondeo de series por streaming más vistas.

Diversas empresas compiten por llevar la batuta en el mundo del streaming, entre ellas están HBO, Amazon Prime Video, Disney Plus, y por supuesto, Netflix.

Entre las series más vistas en Netflix, hay unas producidas por ellos mismos y otras realizadas por terceros, pero con derechos exclusivos para transmisión en esta plataforma.

Top 5 de las series más reproducidas en Netflix en Colombia

‘La Reina del Sur’ está encabezando el top 10 de las series más vistas estos días de enero en el país, basada en el libro de Arturo Pérez Reverte, narra la historia de una mujer que por diversos factores terminó siendo cabecilla del narcotráfico en México.

En esta tercera temporada, escapa de una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos para liderar un plan en contra de la DEA y que pueda vivir su vida sin persecución.

El segundo puesto de series más reproducidas en Netflix es para Miércoles, o ‘Merlina’. Este contenido es protagonizado por Jenna Ortega, quién se tomó su papel con toda la seriedad y superó las expectativas de los espectadores.

Vale la pena aclarar que Netflix no revela cuánto ganan los actores e involucrados en sus producciones originales, sin embargo, de acuerdo a diferentes medios norteamericanos el sueldo de Ortega por interpretar a Merlina fue de US$ 3.5 millones.

En tercer lugar, está posicionada la serie ‘Ginny y Georgia’, la cual ha tenido buenos comentarios en redes sociales como Twitter, con una historia familiar.

En búsqueda de un mejor futuro, la familia se da cuenta que empezar de cero no es sencillo y por eso resalta la importancia de la salud mental con una infancia difícil y otros factores como autoestima.

Según indica el medio Clarín, la segunda temporada, que se estrenó el 5 de enero, encabezó el ranking con 162.72 millones de horas vistas.

Por otro lado, Pablo Escobar, ‘El patrón del mal’ no sale de ese top 10 en Netflix a pesar de que pasan los años y no se renueva con temporadas, pues esta serie cuenta con más de 70 capítulos.

También cuenta con detalles de cómo inició Escobar, su día a día, las personas con las que se rodeaba, cómo era su “modus operandi” y la realidad del narcotráfico en Colombia hasta su captura.

El quinto puesto es para la serie colombiana ‘Hasta que la plata nos separe’, la cual gira en torno al accidente automovilístico en el cual se ve involucrada una pareja.

Por esa deuda millonaria, deben firmar un contrato que los une y pone a prueba constantemente.

Otras series más vistas en el mundo de otras plataformas

La Casa del Dragón de HBO ha sido uno de los mejores estrenos de esa plataforma, después de ‘Juego de Tronos’ hay entretenimiento basado en batallas familiares por el poder.

Sin embargo, The Last of Us ha obtenido más audiencia en estos días de enero, pues HBO reportó que el primer capítulo de la serie tuvo un debut con más de 4.7 millones de espectadores.

Lo que significa que la adaptación del videojuego postapocalíptico desarrollado por Naughty Dog superó en dos días la audiencia inicial que tuvo el estreno de la Casa del Dragón.

