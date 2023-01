A través de una actualización de la aplicación, Netflix ha introducido un nuevo diseño para los usuarios de iOS. La renovada interfaz de la aplicación de Netflix para iPhone trae consigo nuevas animaciones y una mayor fluidez, así como algunos efectos interesantes.

Con un cambio notable desde el primer instante en que se abre la aplicación, ahora los usuarios verán en primer lugar una tarjeta casi de pantalla completa de alguna serie o película destacada para cada perfil. Además de presentar un cambio de diseño notable, la tarjeta trae consigo un efecto llamativo en el que la se mueve a medida que el dispositivo se gira levemente hacia los lados.

(Vea también: Cómo quedaron los precios en 2023 de Netflix, Amazon Prime y otras plataformas en Colombia)

This last year, I’ve been leading a UI refresh to make Netflix feel more fluid, delightful, and polished.

Today, all that work shipped!

Huge thanks to @nebson and @b3ll for helping bring this to life ❤️

Details below, but try it out yourself! pic.twitter.com/cZFb7c42Fd

— Janum Trivedi (@jmtrivedi) January 16, 2023