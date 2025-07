El eco de los feminicidios en Colombia es un drama que se propaga y golpea a las generaciones más jóvenes, transformándolos en víctimas indirectas de este atroz delito. En el proceso de recuperarse y enfrentar una nueva vida, algunas de estas voces han decidido alzar la voz como es el caso de Juliana Cely, hija de Rosa Elvira Cely, vilmente asesinada hace más de 10 años por su pareja.

Juliana tenía solo 12 años cuando su madre fue brutalmente asesinada en un parque público de Bogotá, un crimen tan trágico y conmocionante que motivó la promulgación de la Ley 1761, conocida también como ley Rosa Elvira Cely. “Sufrí el doloroso impacto de perder a mi madre y sentir que mi familia me ocultaba la verdad. Pero decidí transformar ese duelo en lucha”, relata la joven en el programa ‘Los informantes’.

“Esos primeros días fueron muy difíciles, sobre todo, fue tratar de asimilarlo con tristeza, porque ya no veía más a mi mamá y me preguntaba: ‘¿Por qué?’. Creo que la muerte para un niño, a esa edad, es un poco difícil de asimilar. Me acuerdo de lo que sentía por dentro: un vacío muy grande”, dijo en el citado programa.

Rosa Elvira era muy alegre, amante de la salsa y profundamente dedicada a su hija. Hoy, su asesino paga una pena de 48 años de prisión y gracias a su caso el feminicidio fue tipificado como delito autónomo en 2015. Pese a que la familia intentó protegerla para que no conociera los detalles del caso, fue imposible evitarlo, pues el hecho fue tan mediático que terminó enterándose por sus compañeros de colegio, quienes incluso le hicieron bullying por lo sucedido.

“Yo empiezo por mis medios a buscar la verdad, pero hasta ese momento, me empiezan a decir cosas en el colegio y ahí empieza el bullying, como que yo no era de esa clase social, que mi mamá era tal persona y le había pasado eso por andar en la calle”, dijo Juliana en el informe periodístico.

Y agregó: “Fingía estar bien, pero claro, yo empecé a tener síntomas de que no todo estaba bien. Una profesora es la que decide acercarse a mi abuela y mi tía. Ella se dio cuenta de que yo no estaba comiendo ni yendo a la cafetería. Fueron cosas muy chiquitas que para ella prendió una alarma de decir: ‘esto no es normal’”.

La proposición de la Ley de huérfanos por feminicidio incluye apoyo psicológico, asistencia económica para gastos funerarios y garantías para que los jóvenes no abandonen sus estudios, y busca brindar protección a otros niños en situaciones similares.

Aunque la realidad detrás de la ley es preocupante: en 2024 se registraron más de 650 feminicidios en Colombia, más de 3.700 entre 2019 y 2024. Cifras devastadoras que señalan que una de cada tres mujeres asesinadas tiene hijos que quedan huérfanos, enfrentándose a una realidad fracturada emocional, socioeconómica y jurídicamente. Una realidad que estas dos valientes jóvenes buscan enfrentar. “Nuestra lucha no solo honra la memoria de nuestras madres, sino que busca proteger a quienes hoy son víctimas indirectas de estos crímenes”, concluyó Juliana, que busca una reparación por lo sucedido.

