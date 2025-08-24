El ‘influenciador’ colombiano Yeferson Cossio estaría atravesando un nuevo lío judicial. De acuerdo con el analista y activista Santiago Alvarán, la Fiscalía General de la Nación habría aplicado la figura de extinción de dominio sobre la vivienda del creador de contenido en Medellín, lo que lo obligaría a abandonar la propiedad y mudarse.

Aunque hasta el momento la Fiscalía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, la información ha causado gran expectativa en redes sociales, dado que Cossio es uno de los ‘influenciadores’ más reconocidos del país y con mayor alcance digital.

(Lea también: Muestran video de Yéferson Cossio metiendo algo por su nariz y en rumba pesada)

Lee También

🚨 | URGENTE: La fiscalía general de la nación habría aplicado extinción de dominio a la casa del influenciador Yeferson Cossio en Medellín. Al creador, le habría tocado mudarse de residencia. pic.twitter.com/25L30jz7g0 — Santiago Alvarán (@SALVARANM) August 23, 2025

¿Qué es la extinción de dominio?

La extinción de dominio es un mecanismo jurídico contemplado en la legislación colombiana que permite al Estado apropiarse de bienes que estén presuntamente relacionados con actividades ilícitas, aun cuando no exista condena penal contra el propietario.

Por ahora, se desconoce si la medida corresponde a un proceso específico en curso o si está vinculada a investigaciones previas. Tampoco el ‘influenciador’ ha hecho declaraciones públicas frente al tema, aunque sus seguidores ya comentan sobre una posible mudanza.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.