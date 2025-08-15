La actriz mexicana Gabriela Murray, reconocida por sus más de 30 años de trayectoria en el teatro, cine y televisión, ha sido señalada de haber robado un computador portátil en un ‘spa’ de Ciudad de México.

El caso salió a la luz pública después de que el periodista de espectáculos Javier Ceriani difundiera en su canal de YouTube un video del supuesto hecho, captado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

En las imagines, se ve a Murray en la recepción del establecimiento llenando unos documentos. Cuando la empleada que la atendía se ausenta un momento, la actriz pasa tras el mostrador y desconecta el portátil que estaba encima del escritorio. Antes de abandonar el lugar, guarda en su bolso la computadora y pequeños objetos.

Ante este suceso insólito, Ceriani aseguró: “Nunca se ha visto una actriz mexicana haciendo esto”. Contó, además, que representantes del ‘spa’ intentaron resolver la situación de manera privada, solicitando a Murray que devolviera el equipo. No obstante, la actriz negó las acusaciones y bloqueó todas las líneas de comunicación con el lugar, impidiendo así la posibilidad de una devolución.

Pese a la negativa, el establecimiento manifestó, de acuerdo con el periodista, que no tenía intenciones de iniciar algún proceso legal contra Murray, pues consideran que el gasto en abogados les saldría más costoso.

Quién es la actriz Gabriela Murray, acusada de robar un computador

Gabriela Murray es una figura recurrente en la actuación mexicana, abarcando teatro, cine y televisión. Hija del legendario actor Guillermo Murray y hermana del actor y conductor Rodrigo Murray, su carrera ha sido tanto constante como diversa.

A lo largo de su trayectoria, la artista ha dejado huella en clásicos melodramáticos como ‘Retrato de Familia’, ‘Ramona’, ‘Alondra’ y ‘Si Dios me quita la vida’. Además, ha participado en películas, como ‘Amar’ y ‘Loca por el trabajo’, y en populares series unitarias como ‘Mujer, casos de la vida real’, y ‘Como dice el dicho’.

