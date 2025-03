El actor, que además estuvo radicado en Colombia por un tiempo y tuvo participaciones esporádicas en ‘Padres e hijos’, les contó a sus seguidores de Instagram que decidió enfrentar su problema con el alcohol y reconoció que necesita ayuda.

“Quiero tomar una decisión muy importante en mi vida y es rendirme ante el alcohol. La verdad es que yo pensé que era una persona muy fuerte, que yo podía controlar todo, y me doy cuenta de que no, que el alcohol me superó. Y no solamente quiero sanar el tema del alcoholismo, también sanar cosas que he vivido, siempre lo he dejado pasar, y hay cosas que tengo que sanar, y una de esas pues es dejar el alcohol”, dijo el mexicano en su publicación.

El actor agregó que no es fácil para él contar públicamente lo que está viviendo, y admitió que ha cometido muchos errores, entre ellos, “lastimar” a sus seres queridos. “Hoy quiero hacerme responsable y soltar este tema. Una sustancia que de verdad no me da nada, más bien me ha quitado muchas cosas”.

Islas, además, señaló que quiere compartir su problema para personas que están atravesando por algo similar sepan que no están solos y que pueden buscar apoyo en sus familiares y amigos.

“No se queden estancados. Yo hoy quiero ser una mejor versión de mí, como actor, como persona, como cantante, como ser humano, como hijo… Solamente quería compartirles a ustedes esto. Me ha costado mucho trabajo, llevo una semana en esto; estoy muy contento de haber tomado esta decisión“, concluyó.

El artista recibió decenas de comentarios de apoyo de seguidores, colegas y amigos. Uno de los que le mostró su empatía fue el actor colombiano Fabián Ríos, que le dijo que no dudara en contar con él para lo que necesitara.

“Mi bello campeón, aquí tienes a tu hermano para todas, aquí tienes a tu hermano para siempre, hoy te ofrezco mi mano para que sepas que no estás solo, tienes como la mía, miles de manos que hoy te decimos hagamos esto juntos y conquistemos tu meta que importa si es fácil o no, lo importante, es que Dios también tiene su mano sobre ti”, comentó Ríos.

