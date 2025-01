Cynthia Klitbo, una famosa actriz mexicana, aseguró que fue víctima de delincuentes que lograron acceder a su cuenta bancaria, donde tenía todos sus ahorros, y la desocuparon. Así fue cómo se dio cuenta de que había sido estafada.

Según contó la experimentada acriz, en charla con ‘La red’ de Caracol Televisión, en el momento que confirmó que su cuenta bancaria fue saqueada, tomó un vuelo y viajó inmediatamente a Estados Unidos para resolver la angustiante situación e indagar sobre los responsables.

Klitbo aseguró que, por medio de una llamada, los delincuentes consiguieron obtetener información sobre sus datos personales y bancarios, los cuales suministró justo cuando se encontraba ocupada con su hija.

“Me llamaron en un momento en el que yo me encontraba ocupada con mi hija, y le dije que llamara para verificar de dónde estaban llamando. Se comunican diciendo que hablan del banco para decirte que te ‘hackearon’ y revisé y me habían vaciado la cuenta”, señaló la actriz en el programa de Caracol Televisión.

Cynthia, que también ha hecho papeles para cine y teatro en sus más de 30 años de experiencia, indicó que sus ahorros terminaron en la cuenta bancaria de un hombre identificado como John Johnson y que debido a la respuesta negativa de su banco ante la situación decidió hacerla pública.

Luego de esto, la actriz confirmó que en medio de su difícil experiencia recibió acaloradas propuestas; sin embargo, no las aceptó: “No me lo esperaba. Sí, me ofendí, porque tú no puedes esperar a una persona que está pasando por un momento difícil para pedirle algo así”.

