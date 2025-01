La industria de la televisión mexicana está de luto por el fallecimiento de una de sus actrices más respetadas y queridas por el público a sus 95 años: Amparo Garrido, quien además de tener una admirable carrera en teatro, cine y televisión, también fue actriz de doblaje y prestó su voz par importantes proyectos de Disney. Destacó en producciones como ‘Teresa’ (1989), ‘Dos mujeres un camino’, ‘Simplemente María’, ‘La rosa de Guadalupe’ y más.

La noticia fue confirmada el pasado 9 de enero de 2025 por su hijo Ismael Eduardo Larumbe, mediante una publicación en Facebook: “Acaba de fallecer mi adorada Madre Amparo Garrido, la mejor mujer y madre que Dios me haya permitido conocer. QEPD. Mi vida se va con ella”, escribió.

Lamentamos el sensible fallecimiento de la actriz Amparo Garrido, un pilar y pionera de #doblajemexicano Descanse en paz pic.twitter.com/QUvn12P3XP

A pesar de que no se confirmó la causa del deceso, cabe recordar que en octubre de 2024, Garrido informó que tuvo problemas de salud tras una caída donde se fracturó el fémur, por lo cual fue intervenida en dos ocasiones. La Asociación Nacional de Actores (ANDA) también se manifestó y emitió un comunicado oficial sobre la pérdida de la respetada intérprete:

Amparo Garrido fue una talentosa actriz y locutora mexicana, nacida el 17 de octubre de 1929 en la Ciudad de México. Fue ampliamente recordada por su labor en el doblaje, donde su voz dio vida a personajes de Disney, como Blancanieves en la versión en español de ‘Blancanieves y los siete enanos’ (1964), así como en clásicos animados como ‘La Dama y el Vagabundo’, ‘Dumbo’ y ‘Bambi’.

Rest in peace Amparo Garrido (1929 – 2025) 🕯 pic.twitter.com/niXmJTLVSm

— Out Of Context International Dubs (@OutOfContxtDubs) January 11, 2025