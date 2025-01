La siempre polémica ‘influenciadora’ Yina Calderón sorprendió a sus seguidores con una inesperada revelación en sus historias de Instagram.

Según Calderón, Aída Victoria Merlano, también ‘influenciadora’ y figura mediática barranquillera, estaría esperando un bebé del empresario Juan David Tejada. En el video, Calderón expresó que, tras enterarse del supuesto embarazo, decidió no continuar sus enfrentamientos públicos con Merlano.

“Estoy triste, usted sabe que yo con las mamás no peleo. No me gusta pelear con mujeres que ya son mamás, así como recién paridas, no, no, no. Parce, porque siento que pasan a otra etapa de la vida. Mk, ya no voy a pelear con Aída Merlano porque está embarazada. Se me fue una contrincante”, comentó Calderón con su habitual estilo directo.