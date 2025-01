Jessica Cediel, reconocida presentadora colombiana, compartió con sus seguidores un momento especial en su vida: su obtención de la ciudadanía estadounidense.

A través de su cuenta de Instagram, la expresentadora de ‘La descarga‘ mostró el momento en el que recibió este estatus, luciendo un traje blanco y un abrigo de peluche del mismo color con banderas de EE.UU. en sus manos que mostró en cada publicación.

Cediel acompañó la publicación con un emotivo mensaje que reflejó su gratitud y orgullo. “Papi, ¡lo logramos!”, escribió. “Gracias Dios por un logro más en mi vida. Familia, oficialmente y con mucho amor les comparto que ahora también soy ciudadana americana”.

La colombiana expresó su agradecimiento hacia Estados Unidos, destacando cómo este país transformó su vida. Mencionó especialmente a Alberto Ciurana, a quien le atribuye una gran parte de su éxito en este camino, y a Univision, la compañía que confió en su talento y le brindó oportunidades que la llevaron a obtener su residencia legal.

También dedicó palabras de gratitud a su familia, quienes han sido su mayor apoyo, y a su abogado, Armandito Olmedo, por acompañarla en este proceso. Cediel no olvidó a su hermana Melisa, a quien describió como un ángel que la guió en su estancia en Estados Unidos. “Este es un logro que me gané gracias a mi trabajo, y eso me hace sentir muy orgullosa”, afirmó la presentadora.

“Gracias a mi familia: mis padres y mis hermanas que han sido mi principal motivación para seguir luchando sin cansancio y siempre me han acompañado en todas mis aventuras, Melisa y Virginia Cediel, gracias”, contó la presentadora.

Asimismo, animó a sus seguidores a nunca dejar de soñar, resaltando que los obstáculos no deben ser una barrera para alcanzar los objetivos. Con su ciudadanía estadounidense, Jessica Cediel abre una nueva etapa en su vida llena de oportunidades, dejando claro que el tiempo y los planes de Dios son perfectos.

