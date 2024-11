Jessica Cediel preocupó a sus seguidores con un video que subió a sus redes sociales, en el que luce muy triste y llorando. Para quienes han estado pendientes del perfil de la presentadora, desde hace varios años está luchando por mejorar la salud de su papá, quien sufre de Parkinson.

(Vea también: [Video] Jessica Cediel destapó verdad sobre la ropa en ‘La descarga’: “Gente se da cuenta”)

A pesar de todos los esfuerzos de la familia, la situación parece no mejorar, debido a la edad avanzada el hombre.

Ahora, decidió compartir un pequeño pedazo de su realidad, en la que se mostró completamente vulnerable:

“Hola, familia, les presento mi cara, la cara que ustedes a veces no ven, pero que también está. Siento tanta rabia hoy, tanta impotencia. Hace mucho no me grababa así, pero también sé que al otro lado de la pantalla hay muchas personas iguales, prueba tras prueba que uno no termina de salir de una, cuando ya llega la otra. Uno es como que: ‘Dios mío, ¿es en serio? Dame fortaleza y ayúdame a entender el porqué de cada situación'”.

(Vea también: Quién es más famoso entre Jéssica Cediel, Marbelle y Carlos Calero: IA asombró, de frente)

A pesar de no contar nada más, los seguidores le están enviando la mejor energía para que ella pueda lidiar con todos los problemas que ahora mismo presenta, pues la felicidad de estar en nuevos proyectos de televisión no ha podido ser completa por los retos que debe enfrentar en familia.

Hasta el momento, Cediel no ha confirmado si se encuentra mejor o no, pero seguramente ha tenido mucha fortaleza por parte de su familia.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.