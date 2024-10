Por: LA CHISMOSA

¡Lo mejor del entretenimiento criollo! En La Chismosa encontrarás noticias de tus famosos colombianos favoritos: videos, fotos, chismes... y siempre contenido veraz y divertido Visitar sitio

Casi todos los días se ven publicaciones, videos y actualizaciones en los perfiles de Jessica Cediel sobre su día a día, ya sea por temas personales o laborales. Pero ahora, cuando está al aire de lunes a viernes en las emisiones de ‘La Descarga’, ha estado muy activa y habla de todo lo concerniente a este proyecto que la tiene con los ojos de muchos sobre ella.

En los últimos días, después de estar en una de las grabaciones en Caracol Televisión, la presentadora llegó a su casa y subió una serie de videos para responder preguntas de sus seguidores y dedicó un tiempo para hablar de sus atuendos y la ropa que usa a diario.

(Vea también: Jessica Cediel lloró en televisión por crisis con su papá: “No hay nada más que hacer”)

¿Qué contó Jessica Cediel sobre la ropa que le dan en ‘La descarga’?

En una serie de historias de Instagram, Cediel contó lo que ocurre con los vestidos especiales y llamativos que cada noche se ven en la pantalla, según contó, porque le llegaron preguntas sobre el tema:

“Les quería comentar algo: Muchas niñas me preguntan acerca de los ‘outfits’. Cuando voy a grabar a ‘La Recarga’, me voy así: superparchada, con una camisetica debajo, con estos pantaloncitos así, superparchados. Porque, obviamente, llegó al set y me ponen el vestido apretado, el tacón, la vaina, el maquillaje”.

Y aparte de que contó que ninguna de esas prendas es suya y mucho menos las usa todo el día, también se destapó al hablar de cómo le gusta vestirse cuando no está en grabaciones o en vivo. Entendiendo que, aparte de estar en los medios, ‘Jessi’ también tiene obligaciones personales, cuida su salud y está atenta de lo que ocurre con su familia:

“En mi vida normal ando superparchada, superrelajada, la gente que me ha visto en la calle se ha dado cuenta y es una forma de oxigenar… Yo me cansó de estar todo el tiempo montada, también me gusta estar superparchada, con ropa ancha, sin maquillaje, me gusta mi naturalidad”.

Lee También

Eso sí, antes muerta que sencilla, así lo hizo entender Jessica Cediel cuando se refirió a la motivación para arreglarse, vestirse y lucir bien todos los días:

“No significa que uno no esté bonito y que no esté cuidado. Uno tiene que estar cuidado, primero, para uno y después pal’ resto. Pero me gusta estar descansadita”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

Aunque es normal que en los canales y producciones de los medios den vestidos y ‘outfits’ a sus figuras, no es tan normal que las presentadoras revelen todo lo que pasa detrás de cámaras o por fuera de su trabajo, pero la bogotana se ha acostumbrado a contar a sus seguidores lo que vive, más allá de que termine esa magia que se ve en la televisión y en ‘La descarga’.