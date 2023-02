Ya hemos visto que Jessica Cediel usa sus redes sociales para mostrar lo que hace día a día, además de compartir con sus seguidores preguntas y consultas sobre varios temas. Y en esta oportunidad, cuando volvió a usar lentes de contacto, tuvo algunos comentarios que la hicieron ‘explotar’ con esas personas que la critican y le faltan el respeto.

(Lea también: [Video] Jessica Cediel tuvo percance en vivo en ‘Día a día’; Iván Lalinde hizo reproche)

Pero no solo lo hizo ella, también incluyó en los videos a su sobrina y a su hermana, llevando la situación a otro punto, un poco más polémico y lejos de lo que siempre hace ‘Jessi’ con sus seguidores. Y pareciera que esta fue la forma que encontró para desahogarse, ya que muchas veces ha expresado que recibe ataques en sus redes.

Después de mostrar el cambio en el color de sus ojos, por los lentes de contacto que volvió a usar, Jessica agradeció los buenos mensajes y las comparaciones que hicieron sobre su aspecto. Pero dedicó más tiempo a aquellos que la señalaron e insinuaron que estaba usando filtros de forma exagerada:

“Los ‘haters’, que no pueden faltar. Obviamente, las viejas feas, sin vida y envidiosas. Están diciendo que esto (señala su cara), miren que no se deforma nada. No es un filtro, es mi carita, ¿qué culpa tengo?”.